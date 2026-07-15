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Японский экономист сравнил российскую экономику с европейской - РИА Новости, 15.07.2026
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08:22 15.07.2026
Японский экономист сравнил российскую экономику с европейской

Экономист Асадзума: экономика России стабильна в отличие от Европы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги России и Японии
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономист Юкио Асадзума считает, что экономика России стабильна в отличие от экономики стран Европы, которая испытывает спад.
  • Асадзума отметил, что его личные наблюдения в России не совпали с тем, что показывают японские СМИ: он увидел заполненные товарами магазины, благополучных людей на улицах, ухоженные дома и города.
  • Экономист планирует рассказать о своих впечатлениях от России японским гражданам в публичных выступлениях и статьях.
ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Экономика России стабильна в отличие от стран Европы, где она действительно испытывает спад, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости экономист, советник-директор Общества японо-российских связей, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.
"Недавно я был в России, принимал участие в ПМЭФ, посетил Санкт-Петербург и Москву. Самое главное впечатление, которое я вынес из этой поездки – все, что нам показывает японское телевидение и японские СМИ о том, что экономика России разрушена и чуть ли не грани краха, не имеет ничего общего с действительностью", - сказал Асадзума.
Он пояснил, что увидел заполненные товарами магазины, разнообразию которых можно позавидовать, благополучных и спокойных людей на улицах, ухоженные дома и города.
"А вот экономика Европы по сравнению с Россией испытывает спад", - сказал экономист.
Юкио Асадзума рассказал РИА Новости о том, что провел в России ряд важных и содержательных встреч, однако самым сильным впечатлением все-таки стал личный опыт от посещения городов, наблюдения за их буднями и общения с их гражданами. Он заявил, что намерен рассказать о том, что увидел в России как можно большему числу людей в Японии в публичных выступлениях и статьях.
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ЭкономикаРоссияЕвропаСанкт-Петербург
 
 
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