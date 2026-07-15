Японский экономист сравнил российскую экономику с европейской

ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Экономика России стабильна в отличие от стран Европы, где она действительно испытывает спад, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости экономист, советник-директор Общества японо-российских связей, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.

Юкио Асадзума рассказал РИА Новости о том, что провел в России ряд важных и содержательных встреч, однако самым сильным впечатлением все-таки стал личный опыт от посещения городов, наблюдения за их буднями и общения с их гражданами. Он заявил, что намерен рассказать о том, что увидел в России как можно большему числу людей в Японии в публичных выступлениях и статьях.