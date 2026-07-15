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ЕС разрешил Киеву закупить детали для БПЛА в Китае, пишет FT - РИА Новости, 15.07.2026
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11:10 15.07.2026
ЕС разрешил Киеву закупить детали для БПЛА в Китае, пишет FT

FT: ЕС разрешил Киеву закупить детали для БПЛА в Китае на шесть миллиардов евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз разрешил Киеву использовать 6 миллиардов евро из ранее выделенных на военные расходы 60 миллиардов для закупки комплектующих БПЛА в Китае.
  • Средства станут первым траншем в рамках программы кредитной поддержки Украины, предусматривающей выделение 60 миллиардов евро на закупку вооружения.
  • Кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены на бюджетные нужды Украины, еще 60 миллиардов — на военные расходы и развитие оборонной промышленности.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Евросоюз разрешил Киеву использовать 6 миллиардов евро из выделенных ранее на военные расходы 60 для закупки комплектующих БПЛА в Китае, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Киев добился разрешения использовать часть транша в размере 6 миллиарда евро для закупки в Китае компонентов для беспилотников", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
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Как уточняют западные журналисты, эти средства станут первым траншем в рамках программы кредитной поддержки Украины, предусматривающей выделение 60 миллиардов евро на закупку вооружения.
Отмечается, что указанная мера по закупке деталей для БПЛА в Китае является вынужденной и вызвана невозможностью стран ЕС производить комплектующие в нужном объеме собственными силами.
Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.
В июне Совет ЕС сообщил, что Украина получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиарда евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшее время из пакета на 6 миллиардов евро начнутся выплаты Украине на производство БПЛА.
Издание Euractiv ранее сообщило, что Евросоюз исключил из первого кредитного платежа средства на военные расходы, в частности на финансирование производства БПЛА. По информации источников СМИ, это связано с затруднениями у еврочиновников надлежащим образом проконтролировать расходование средств.
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