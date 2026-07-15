ЕС разрешил Киеву закупить детали для БПЛА в Китае, пишет FT

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз разрешил Киеву использовать 6 миллиардов евро из ранее выделенных на военные расходы 60 миллиардов для закупки комплектующих БПЛА в Китае.

Средства станут первым траншем в рамках программы кредитной поддержки Украины, предусматривающей выделение 60 миллиардов евро на закупку вооружения.

Кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены на бюджетные нужды Украины, еще 60 миллиардов — на военные расходы и развитие оборонной промышленности.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Евросоюз разрешил Киеву использовать 6 миллиардов евро из выделенных ранее на военные расходы 60 для закупки комплектующих БПЛА в Китае, пишет газета Евросоюз разрешил Киеву использовать 6 миллиардов евро из выделенных ранее на военные расходы 60 для закупки комплектующих БПЛА в Китае, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Киев добился разрешения использовать часть транша в размере 6 миллиарда евро для закупки в Китае компонентов для беспилотников", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.

Как уточняют западные журналисты, эти средства станут первым траншем в рамках программы кредитной поддержки Украины , предусматривающей выделение 60 миллиардов евро на закупку вооружения.

Отмечается, что указанная мера по закупке деталей для БПЛА в Китае является вынужденной и вызвана невозможностью стран ЕС производить комплектующие в нужном объеме собственными силами.

Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро состоит из двух частей: 30 миллиардов выделены в рамках макрофинансовой помощи для бюджетных нужд Украины, еще 60 миллиардов отдельно выделены на военные расходы и развитие оборонной промышленности.

В июне Совет ЕС сообщил, что Украина получила первый транш бюджетной помощи в размере 3,2 миллиарда евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшее время из пакета на 6 миллиардов евро начнутся выплаты Украине на производство БПЛА.