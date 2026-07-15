Краткий пересказ от РИА ИИ Слуцкий заявил, что ЕС разжигает третью мировую войну, поставляя оружие Украине.

ЕС и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство для наращивания производства дронов, объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Леонид Слуцкий считает, что награждение Урсулы фон дер Ляйен Орденом Европы связано с поддержкой стратегического курса Украины на вступление в Европейский союз и является предательством интересов европейцев.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ЕС разжигает третью мировую войну, поставляя оружие Украине, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это уже не просто прокси или агония партии войны. Фактически речь идет о полноценном включении есовского военпрома в конфликт на стороне украинского режима. А "совместное производство" – дымовая завеса. Фон дер Ляйен, Макрону, Мерцу и Стармеру не избежать "славы" разжигателей Третьей мировой", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, Владимир Зеленский не случайно вручил фон дер Ляйен Орден Европы - "свою местечковую награду, учрежденную сегодня ровно к приезду в Киев главы ЕК".

"Цель, как декларирует сам укрофюрер, награждение за "выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе", - отметил он.

Парламентарий считает, что истинная ее цель – "за предательство интересов европейцев в угоду возрождения украинского нацизма на европейском континенте".