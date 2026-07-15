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Слуцкий: ЕС разжигает третью мировую войну поставками оружия Украине - РИА Новости, 15.07.2026
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22:46 15.07.2026
Слуцкий: ЕС разжигает третью мировую войну поставками оружия Украине

Слуцкий: ЕС разжигает третью мировую войну, поставляя оружие Украине

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слуцкий заявил, что ЕС разжигает третью мировую войну, поставляя оружие Украине.
  • ЕС и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство для наращивания производства дронов, объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Леонид Слуцкий считает, что награждение Урсулы фон дер Ляйен Орденом Европы связано с поддержкой стратегического курса Украины на вступление в Европейский союз и является предательством интересов европейцев.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ЕС разжигает третью мировую войну, поставляя оружие Украине, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на пресс-конференции, что ЕС и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство для наращивания производства дронов.
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"Это уже не просто прокси или агония партии войны. Фактически речь идет о полноценном включении есовского военпрома в конфликт на стороне украинского режима. А "совместное производство" – дымовая завеса. Фон дер Ляйен, Макрону, Мерцу и Стармеру не избежать "славы" разжигателей Третьей мировой", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, Владимир Зеленский не случайно вручил фон дер Ляйен Орден Европы - "свою местечковую награду, учрежденную сегодня ровно к приезду в Киев главы ЕК".
"Цель, как декларирует сам укрофюрер, награждение за "выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе", - отметил он.
Парламентарий считает, что истинная ее цель – "за предательство интересов европейцев в угоду возрождения украинского нацизма на европейском континенте".
"Ну а Урсула фон дер Ляйен, обменяв деньги и оружие Европы на коррупционную побрякушку от Зеленского, рада стараться – еще упорнее толкает мир к полномасштабной войне", - заключил он.
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