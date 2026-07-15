Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что действия Евросоюза не соответствуют его политике по правам человека, свободе слова и демократическим нормам, так как, по ее мнению, ЕС фактически выразил одобрение методам киевского режима.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Евросоюз, открыв для Украины второй из шести необходимых для вступления в союз переговорных кластеров, выразил одобрение террористическим атакам киевского режима против гражданского населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кластер номер шесть, который открывают во вторник для Украины Молдавии , стал лишь вторым по счету. Первый, посвященный основам функционирования государства, был открыт в июне. Таким образом, четыре из шести кластеров пока остаются закрытыми.

"Дав буквально зеленый свет переговорам по этой тематике, Брюссель согласился с тем, что киевский режим соответствует, как они, в общем-то, де-факто признались, необходимым первоначальным критериям. То есть Европейский союз фактически выразил одобрение военным, а по сути террористическим методам киевского режима (усиление атак против гражданского населения - ред.)", - сказала она в ходе брифинга.

По ее словам, подобные действия никаким образом не отвечают политике ЕС по правам человека, свободе слова и демократическим нормам.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что рассчитывает открыть для Киева и Кишинева все шесть переговорных кластеров до летних каникул институтов ЕС. Однако процесс продвигается медленнее первоначальных ожиданий.