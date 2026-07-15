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Захарова обвинила ЕС в одобрении терактов киевского режима - РИА Новости, 15.07.2026
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18:32 15.07.2026
Захарова обвинила ЕС в одобрении терактов киевского режима

Захарова: ЕС одобрил теракты Киева, открыв второй переговорный кластер

© Фото : МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что действия Евросоюза не соответствуют его политике по правам человека, свободе слова и демократическим нормам, так как, по ее мнению, ЕС фактически выразил одобрение методам киевского режима.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Евросоюз, открыв для Украины второй из шести необходимых для вступления в союз переговорных кластеров, выразил одобрение террористическим атакам киевского режима против гражданского населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Кластер номер шесть, который открывают во вторник для Украины и Молдавии, стал лишь вторым по счету. Первый, посвященный основам функционирования государства, был открыт в июне. Таким образом, четыре из шести кластеров пока остаются закрытыми.
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"Дав буквально зеленый свет переговорам по этой тематике, Брюссель согласился с тем, что киевский режим соответствует, как они, в общем-то, де-факто признались, необходимым первоначальным критериям. То есть Европейский союз фактически выразил одобрение военным, а по сути террористическим методам киевского режима (усиление атак против гражданского населения - ред.)", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, подобные действия никаким образом не отвечают политике ЕС по правам человека, свободе слова и демократическим нормам.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что рассчитывает открыть для Киева и Кишинева все шесть переговорных кластеров до летних каникул институтов ЕС. Однако процесс продвигается медленнее первоначальных ожиданий.
После открытия всех кластеров каждой стране предстоит завершить переговоры по каждому направлению, выполнить необходимые реформы и получить единогласное одобрение всех государств ЕС на вступление. Конкретные сроки завершения этого процесса Евросоюз не называет.
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