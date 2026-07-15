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Евросоюз и Украина заключили соглашение по дронам - РИА Новости, 15.07.2026
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14:39 15.07.2026
Евросоюз и Украина заключили соглашение по дронам

Фон дер Ляйен: ЕС и Украина заключили соглашение по дронам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство.
  • Партнерство предполагает рост производства дронов благодаря имеющимся в Европе площадкам и производственным мощностям.
БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство, предполагающее рост производства дронов, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я рада запустить вместе с вами... новое оборонно-промышленное партнерство ЕС-Украина. То, что мы сегодня подписываем, это наша собственная сделка по дронам", - сказала она, выступая в Киеве, трансляция велась Еврокомиссией.
Она добавила, что в последние месяцы Киев уже заключил подобные соглашения с отдельными странами.
По ее словам, в Европе имеются площадки и производственные мощности, которые позволят увеличить производственный поток БПЛА.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
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