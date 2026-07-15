Певец Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский рэпер и певец Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

В церемонии закрытия примут участие актер Том Круз, певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, блогер IShowSpeed и другие знаменитости.

Финал чемпионата мира по футболу состоится 19 июля в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский рэпер и певец Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Церемония закрытия начнется за полтора часа до начала финального матча. Ранее сообщалось, что в ней также примут участие актер Том Круз , певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер , Робби Уильямс, блогер IShowSpeed ​​и многие другие. Обладательница премий "Эмми", "Грэмми", "Оскара" и "Тони" Дженнифер Хадсон исполнит национальный гимн США.

"Мы очень рады, что на поле выйдет столько звезд из мира футбола и шоу-бизнеса. Церемония закрытия задаст тон историческому финалу чемпионата мира по футболу, объединив страсть 48 команд, 16 городов-хозяев и миллионов болельщиков на одной незабываемой сцене", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.