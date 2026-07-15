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Певец Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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21:19 15.07.2026
Певец Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия ЧМ по футболу

Исполнитель Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия ЧМ по футболу

© AP Photo / Invision/Owen SweeneyАмериканский исполнитель Post Malone
Американский исполнитель Post Malone - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Invision/Owen Sweeney
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский рэпер и певец Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.
  • В церемонии закрытия примут участие актер Том Круз, певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, блогер IShowSpeed и другие знаменитости.
  • Финал чемпионата мира по футболу состоится 19 июля в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американский рэпер и певец Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Церемония закрытия начнется за полтора часа до начала финального матча. Ранее сообщалось, что в ней также примут участие актер Том Круз, певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, блогер IShowSpeed ​​и многие другие. Обладательница премий "Эмми", "Грэмми", "Оскара" и "Тони" Дженнифер Хадсон исполнит национальный гимн США.
"Мы очень рады, что на поле выйдет столько звезд из мира футбола и шоу-бизнеса. Церемония закрытия задаст тон историческому финалу чемпионата мира по футболу, объединив страсть 48 команд, 16 городов-хозяев и миллионов болельщиков на одной незабываемой сцене", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Финал турнира состоится 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. В решающем матче сборная Испании сыграет с победителем полуфинала между командами Англии и Аргентины, который пройдет в среду (начало - 22:00 мск).
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