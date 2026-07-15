Масалитин высказал мнение о дальнейшем расширении ЧМ-2026

"Конечно, это слишком. Представляете, если раньше было 32 команды, сейчас уже 48, а хотят вообще 64. Понятно, что идея заключается в том, чтобы футбол развивался во всех странах. Это правильно. Но нельзя ради развития просто тащить всех на чемпионат мира. Чемпионат мира - это турнир сильнейших сборных. Иначе будет очень много проходных матчей, а некоторые команды вы увидите один раз и больше никогда", - сказал Масалитин.