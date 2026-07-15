Масалитин высказал мнение о дальнейшем расширении ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выступил против расширения чемпионата мира по футболу до 64 команд.
- Турнир должен оставаться соревнованием сильнейших сборных мира, считает Масалитин.
- Масалитин считает оптимальным форматом мирового первенства турнир с участием 32 национальных команд.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионат мира по футболу не стоит расширять до 64 участников, поскольку турнир должен оставаться соревнованием сильнейших сборных мира, заявил РИА Новости бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что организация намерена обсудить возможность увеличения числа участников чемпионата мира до 64 команд. Турнир 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных.
"Конечно, это слишком. Представляете, если раньше было 32 команды, сейчас уже 48, а хотят вообще 64. Понятно, что идея заключается в том, чтобы футбол развивался во всех странах. Это правильно. Но нельзя ради развития просто тащить всех на чемпионат мира. Чемпионат мира - это турнир сильнейших сборных. Иначе будет очень много проходных матчей, а некоторые команды вы увидите один раз и больше никогда", - сказал Масалитин.
Экс-футболист считает, что оптимальным форматом мирового первенства остается турнир с участием 32 национальных команд. "На мой взгляд, 32 команды - это оптимальный вариант. Конечно, футбол развивается, появляются интересные сборные, такие как Кабо-Верде. Но все равно должны играть сильнейшие. Если Кабо-Верде выигрывает отбор - никаких проблем, пусть выходит на чемпионат мира. Но в целом турнир должны представлять сильнейшие сборные Европы, Южной Америки, Азии, Австралии - сильнейшие команды своих континентов", - добавил Масалитин.