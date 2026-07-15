Рейтинг@Mail.ru
Масалитин высказал мнение о дальнейшем расширении ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:12 15.07.2026 (обновлено: 16:12 15.07.2026)
Масалитин высказал мнение о дальнейшем расширении ЧМ-2026

Масалитин: чемпионат мира не стоит расширять до 64 команд

© РИА Новости / Михаил Корытов | Перейти в медиабанкМатч чемпионата мира по футболу в 2018 году
Матч чемпионата мира по футболу в 2018 году - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Михаил Корытов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выступил против расширения чемпионата мира по футболу до 64 команд.
  • Турнир должен оставаться соревнованием сильнейших сборных мира, считает Масалитин.
  • Масалитин считает оптимальным форматом мирового первенства турнир с участием 32 национальных команд.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионат мира по футболу не стоит расширять до 64 участников, поскольку турнир должен оставаться соревнованием сильнейших сборных мира, заявил РИА Новости бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что организация намерена обсудить возможность увеличения числа участников чемпионата мира до 64 команд. Турнир 2026 года впервые проходит с участием 48 сборных.
Мяч финала и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
В Испании раскритиковали стоимость билетов на финал ЧМ-2026
Вчера, 13:40
"Конечно, это слишком. Представляете, если раньше было 32 команды, сейчас уже 48, а хотят вообще 64. Понятно, что идея заключается в том, чтобы футбол развивался во всех странах. Это правильно. Но нельзя ради развития просто тащить всех на чемпионат мира. Чемпионат мира - это турнир сильнейших сборных. Иначе будет очень много проходных матчей, а некоторые команды вы увидите один раз и больше никогда", - сказал Масалитин.
Экс-футболист считает, что оптимальным форматом мирового первенства остается турнир с участием 32 национальных команд. "На мой взгляд, 32 команды - это оптимальный вариант. Конечно, футбол развивается, появляются интересные сборные, такие как Кабо-Верде. Но все равно должны играть сильнейшие. Если Кабо-Верде выигрывает отбор - никаких проблем, пусть выходит на чемпионат мира. Но в целом турнир должны представлять сильнейшие сборные Европы, Южной Америки, Азии, Австралии - сильнейшие команды своих континентов", - добавил Масалитин.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Федерацию футбола Аргентины и ФИФА обвинили в коррупции, сообщили СМИ
11 июля, 22:37
 
ФутболСпортКабо-ВердеЕвропаЮжная АмерикаВалерий МасалитинДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026ПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Теннис
    16.07 13:30
    А. Рублев
    А. Пеллегрино
  • Теннис
    16.07 16:00
    А. Бублик
    К. Гали
  • Теннис
    16.07 20:30
    Ч. ХаоцинМ. Като
    А. КорнееваП. Кудерметова
  • Футбол
    18.07 18:00
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала