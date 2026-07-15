Семин объяснил, почему Мбаппе не смог проявить себя в матче с Испанией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанские футболисты грамотно отрезали от мяча лучшего бомбардира и капитана команды Франции Килиана Мбаппе в полуфинальной встрече чемпионата мира.
- Сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:0 и впервые с 2010 года вышла в финал турнира.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Испанские футболисты очень грамотно отрезали от мяча лучшего бомбардира и капитана команды Франции Килиана Мбаппе в полуфинальной встрече чемпионата мира, форвард никогда ранее так мало не получал мячи от партнеров, заявил РИА Новости бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
Во вторник испанцы обыграли в Далласе французов (2:0) в полуфинале чемпионата мира в США, Канаде и Мексике и впервые с 2010 года вышли в финал турнира. Действующим чемпионам Европы будет противостоять победитель матча Англия - Аргентина. Мбаппе вместе с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси делит лидерство в списке снайперов турнира, на счету каждого по восемь забитых мячей.
"У Мбаппе вчера не получилось проявить себя по той простой причине, что он в большей степени зависимый игрок. Испанцы перекрыли практически все возможности для передач, которые должны были идти ему. Они не давали дышать буквально каждому игроку, который владел мячом. И Мбаппе получал очень мало передач, а когда имел такую возможность, то все испанцы уже были на своей половине поля. И они практически не дали французам шансов провести контратаки с участием Мбаппе", - сказал Семин.
"И, конечно, центральные защитники Пау Кубарси и Эмерик Лапорт отыграли выдающийся матч. Майкл Олисе раньше показывал креативный футбол, но испанцы навязали сопернику очень тяжелую игру. А у них ведь есть очень много футболистов высокого уровня, и они полностью блокировали Мбаппе. Я думаю, что он никогда так мало не играл с мячом, как вчера. Усман Дембеле совсем растерялся, и, конечно, его надо было менять. А у Олисе не было свободы, он хорош на просторе. И ни один из четырех французских игроков атаки никак не смог себя проявить. Не только Мбаппе", - отметил собеседник агентства.
Чемпион мира определится 19 июля.
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
22’ • Микель Оярсабаль (П)
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