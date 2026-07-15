Семин объяснил, почему Мбаппе не смог проявить себя в матче с Испанией

"У Мбаппе вчера не получилось проявить себя по той простой причине, что он в большей степени зависимый игрок. Испанцы перекрыли практически все возможности для передач, которые должны были идти ему. Они не давали дышать буквально каждому игроку, который владел мячом. И Мбаппе получал очень мало передач, а когда имел такую возможность, то все испанцы уже были на своей половине поля. И они практически не дали французам шансов провести контратаки с участием Мбаппе", - сказал Семин.

"И, конечно, центральные защитники Пау Кубарси и Эмерик Лапорт отыграли выдающийся матч. Майкл Олисе раньше показывал креативный футбол, но испанцы навязали сопернику очень тяжелую игру. А у них ведь есть очень много футболистов высокого уровня, и они полностью блокировали Мбаппе. Я думаю, что он никогда так мало не играл с мячом, как вчера. Усман Дембеле совсем растерялся, и, конечно, его надо было менять. А у Олисе не было свободы, он хорош на просторе. И ни один из четырех французских игроков атаки никак не смог себя проявить. Не только Мбаппе", - отметил собеседник агентства.