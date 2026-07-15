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Семин высоко оценил действия Родри в полуфинале против Франции - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Футбол
 
11:13 15.07.2026 (обновлено: 12:11 15.07.2026)
Семин высоко оценил действия Родри в полуфинале против Франции

Семин: сборная Испании по футболу превзошла французов в полуфинале ЧМ-2026

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрий Сёмин
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Юрий Сёмин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:0 в полуфинале чемпионата мира.
  • Испанцы вышли в финал чемпионата мира впервые с 2010 года.
  • Экс-главный тренер национальной команды Юрий Семин отметил грамотную игру и прессинг испанцев как ключевые факторы победы.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты сборной Испании превзошли соперников из Франции в полуфинальном матче чемпионата мира за счет хорошо организованной игры и грамотного прессинга, заявил РИА Новости экс-главный тренер национальной команды Юрий Семин.
Во вторник испанцы обыграли в Далласе французов со счетом 2:0 в полуфинале турнира, проводимого на территории США, Канады и Мексики, впервые с 2010 года выйдя в финал. Действующим чемпионам Европы в решающем матче будет противостоять победитель матча Англия - Аргентина.
ЧМ по футболу 2026
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Франция
0 : 2
Испания
22‎’‎ • Микель Оярсабаль (П)
58‎’‎ • Педро Порро
(Дани Ольмо)
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"Громадное большинство людей перед игрой отдавали предпочтение сборной Франции. Хорошо в этом плане сказал Андрей Канчельскис, который здорово понимает футбол – порядок бьет класс. Эта фраза давно была в нашем тренерском цеху, и Андрей ее помнит. И вчера порядок побил класс, причем без вариантов. Испанцы выполнили больше беговой работы, и они заставили своим отбором французов нервничать. Потому что после потери мяча испанцы играли очень близко к получающим мячи соперникам", - сказал Семин.
"Фактически они не давали им даже подумать над действиями и за счет этого произвели столько отборов, что мяч у них был больше, чем у французов. А после этого они хорошо контролировали его, не торопились, но, когда возникали моменты, очень быстро проводили атаки. И это был лучший матч (капитана команды) Родри за последнее время. В психологическом плане они выглядели более уверенными, и все 11 человек выполнили огромный объем работы. И французы не ожидали такой грамотной игры от испанцев", - добавил эксперт.
Победитель мирового первенства определится 19 июля.
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Тысячи жителей Мадрида вышли на улицы праздновать победу над Испанией на ЧМ
Вчера, 01:27
 
ФутболСпортФранцияИспанияДалласЮрий СеминАндрей КанчельскисЧМ по футболу 2026Родри
 
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