Семин высоко оценил действия Родри в полуфинале против Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:0 в полуфинале чемпионата мира.
- Испанцы вышли в финал чемпионата мира впервые с 2010 года.
- Экс-главный тренер национальной команды Юрий Семин отметил грамотную игру и прессинг испанцев как ключевые факторы победы.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты сборной Испании превзошли соперников из Франции в полуфинальном матче чемпионата мира за счет хорошо организованной игры и грамотного прессинга, заявил РИА Новости экс-главный тренер национальной команды Юрий Семин.
14 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
22’ • Микель Оярсабаль (П)
58’ • Педро Порро
"Громадное большинство людей перед игрой отдавали предпочтение сборной Франции. Хорошо в этом плане сказал Андрей Канчельскис, который здорово понимает футбол – порядок бьет класс. Эта фраза давно была в нашем тренерском цеху, и Андрей ее помнит. И вчера порядок побил класс, причем без вариантов. Испанцы выполнили больше беговой работы, и они заставили своим отбором французов нервничать. Потому что после потери мяча испанцы играли очень близко к получающим мячи соперникам", - сказал Семин.
"Фактически они не давали им даже подумать над действиями и за счет этого произвели столько отборов, что мяч у них был больше, чем у французов. А после этого они хорошо контролировали его, не торопились, но, когда возникали моменты, очень быстро проводили атаки. И это был лучший матч (капитана команды) Родри за последнее время. В психологическом плане они выглядели более уверенными, и все 11 человек выполнили огромный объем работы. И французы не ожидали такой грамотной игры от испанцев", - добавил эксперт.
Победитель мирового первенства определится 19 июля.