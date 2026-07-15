Семин высоко оценил действия Родри в полуфинале против Франции

"Громадное большинство людей перед игрой отдавали предпочтение сборной Франции. Хорошо в этом плане сказал Андрей Канчельскис, который здорово понимает футбол – порядок бьет класс. Эта фраза давно была в нашем тренерском цеху, и Андрей ее помнит. И вчера порядок побил класс, причем без вариантов. Испанцы выполнили больше беговой работы, и они заставили своим отбором французов нервничать. Потому что после потери мяча испанцы играли очень близко к получающим мячи соперникам", - сказал Семин.

"Фактически они не давали им даже подумать над действиями и за счет этого произвели столько отборов, что мяч у них был больше, чем у французов. А после этого они хорошо контролировали его, не торопились, но, когда возникали моменты, очень быстро проводили атаки. И это был лучший матч (капитана команды) Родри за последнее время. В психологическом плане они выглядели более уверенными, и все 11 человек выполнили огромный объем работы. И французы не ожидали такой грамотной игры от испанцев", - добавил эксперт.