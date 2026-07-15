"Бруклин" обыграл "Сакраменто" в Летней лиге НБА благодаря 22 очкам Демина

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал победу над "Сакраменто Кингз" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 115:83 (38:18, 18:16, 30:29, 29:20) в пользу "Бруклина", в составе которого самым результативным игроком стал российский защитник Егор Демин. В его активе 22 очка, 4 подбора и 8 передач за чуть более 23 минут игрового времени. У "Сакраменто" больше всех очков набрал Дариус Акафф - младший (26).
Российский центровой "Сакраменто" Виктор Лахин провел на паркете почти 17 минут, набрал 4 очка, сделал 6 подборов и отдал одну передачу. Россиянин не был выбран на драфте НБА 2025 года. После этого он присоединился к системе "Оклахома-Сити Тандер", но позднее был переведен в фарм-клуб "Оклахома-Сити Блю" из G-лиги. В марте 2026 года 24-летний Лахин подписал контракт с клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае.
Демину 20 лет. Он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.