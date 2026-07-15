"Бруклин" обыграл "Сакраменто" в Летней лиге НБА благодаря 22 очкам Демина

Российский центровой "Сакраменто" Виктор Лахин провел на паркете почти 17 минут, набрал 4 очка, сделал 6 подборов и отдал одну передачу. Россиянин не был выбран на драфте НБА 2025 года. После этого он присоединился к системе "Оклахома-Сити Тандер", но позднее был переведен в фарм-клуб "Оклахома-Сити Блю" из G-лиги. В марте 2026 года 24-летний Лахин подписал контракт с клубом "Кангрехерос де Сантурсе" из чемпионата Пуэрто-Рико, который покинул в мае.