Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики сборных Аргентины и Англии встретили свистом гимны соперников перед матчем полуфинала чемпионата мира по футболу.
- Матч полуфинала проходит в американской Атланте.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Болельщики сборных Аргентины и Англии встретили свистом гимны соперников перед матчем полуфинала чемпионата мира по футболу.
Встреча проходит в американской Атланте. Болельщики обеих команд свистели и кричали до начала, во время и после исполнения гимнов.
В 1982 году между Аргентиной и Великобританией состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт завершился поражением аргентинских войск.
Власти США усилили меры безопасности перед встречей. Аргентинским болельщикам запретили проходить на стадион с "флагом, футболкой, баннером или чем-либо еще, содержащим послание политического или расистского характера". Также количество сотрудников безопасности было увеличено до 1600. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль перед игрой назвала англичан "пиратами-узурпаторами" в соцсети X.
Победитель встречи между англичанами и аргентинцами сыграет 19 июля в финале со сборной Испании, проигравшая команда 18 июля встретится с командой Франции в матче за третье место.