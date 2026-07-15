Краткий пересказ от РИА ИИ Болельщики сборных Аргентины и Англии встретили свистом гимны соперников перед матчем полуфинала чемпионата мира по футболу.

Матч полуфинала проходит в американской Атланте.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Болельщики сборных Аргентины и Англии встретили свистом гимны соперников перед матчем полуфинала чемпионата мира по футболу.

Встреча проходит в американской Атланте . Болельщики обеих команд свистели и кричали до начала, во время и после исполнения гимнов.

В 1982 году между Аргентиной и Великобританией состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт завершился поражением аргентинских войск.

Власти США усилили меры безопасности перед встречей. Аргентинским болельщикам запретили проходить на стадион с "флагом, футболкой, баннером или чем-либо еще, содержащим послание политического или расистского характера". Также количество сотрудников безопасности было увеличено до 1600. Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль перед игрой назвала англичан "пиратами-узурпаторами" в соцсети X.