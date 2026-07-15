Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы 6-й гвардейской армии за неделю поразили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.
- Уничтожение станций и узлов связи стало возможным благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных БПЛА и постоянному контролю за передвижениями противника.
- По словам командира взвода БПС с позывным Торез, поражение средств связи противника ухудшает организацию в подразделениях ВСУ и позволяет эффективнее выполнять задачи.
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Бойцы 6-й гвардейской армии за неделю поразили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Торез.
"Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - сказал военный.
Он отметил, что благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных БПЛА, а также постоянному контролю за передвижениями противника удается выявлять и уничтожать даже замаскированные станции и узлы связи.
"Чем больше средств связи противника поразим - тем хуже организация в их подразделениях. Боевики без управления сразу же начинают совершать большие количество ошибок, что позволяет нам эффективнее выполнять задачи", - добавил Торез.