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Бойцы "Севера" за неделю уничтожили 15 станций Starlink ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 15.07.2026
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Бойцы "Севера" за неделю уничтожили 15 станций Starlink ВСУ под Харьковом

ВС России за неделю уничтожили более 15 антенн ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы 6-й гвардейской армии за неделю поразили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.
  • Уничтожение станций и узлов связи стало возможным благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных БПЛА и постоянному контролю за передвижениями противника.
  • По словам командира взвода БПС с позывным Торез, поражение средств связи противника ухудшает организацию в подразделениях ВСУ и позволяет эффективнее выполнять задачи.
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Бойцы 6-й гвардейской армии за неделю поразили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Торез.
"Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - сказал военный.
Он отметил, что благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных БПЛА, а также постоянному контролю за передвижениями противника удается выявлять и уничтожать даже замаскированные станции и узлы связи.
"Чем больше средств связи противника поразим - тем хуже организация в их подразделениях. Боевики без управления сразу же начинают совершать большие количество ошибок, что позволяет нам эффективнее выполнять задачи", - добавил Торез.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьТорезВооруженные силы Украины
 
 
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