Бойцы "Севера" за неделю уничтожили 15 станций Starlink ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Бойцы 6-й гвардейской армии за неделю поразили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным Торез.

Он отметил, что благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных БПЛА, а также постоянному контролю за передвижениями противника удается выявлять и уничтожать даже замаскированные станции и узлы связи.