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Барбоза прокомментировал продолжение карьеры бывшего игрока сборной - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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15:35 15.07.2026 (обновлено: 16:14 15.07.2026)
Барбоза прокомментировал продолжение карьеры бывшего игрока сборной

Барбоза: Дзюба с большей вероятностью продолжит карьеру в России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Артём Дзюба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба способен выступать практически за любой клуб чемпионата Саудовской Аравии, считает Паулу Барбоза.
  • Однако, по его мнению, бывший нападающий сборной России с большей вероятностью продолжит карьеру в РПЛ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба способен выступать практически за любой клуб чемпионата Саудовской Аравии, однако с большей вероятностью он продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости португальский футбольный агент Паулу Барбоза.
Дзюбе 37 лет, он находится в статусе свободного агента после завершения сезона-2025/26, когда истек срок его контракта с "Акроном". За клуб из Тольятти форвард выступал на протяжении двух сезонов, присоединившись к команде в сентябре 2024 года перед закрытием трансферного окна.
"Что касается Дзюбы, то, думаю, он вполне мог бы играть в Саудовской Аравии. Не знаю, насколько это интересно ему самому. Мне кажется, ему проще продолжать карьеру в России. Но если говорить абстрактно, то он мог бы выступать за любой клуб Саудовской Аравии, если поступило бы соответствующее предложение", - сказал Барбоза.
При этом Барбоза сомневается, что сам футболист захочет продолжить карьеру на Ближнем Востоке. "Другой вопрос - хочет ли он этого. Здесь я сомневаюсь. Думаю, он постарается продолжить играть в Российской премьер-лиге", - добавил Барбоза.
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ФутболСпортСаудовская АравияРоссияТольяттиАртём ДзюбаАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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