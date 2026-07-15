Барбоза прокомментировал продолжение карьеры бывшего игрока сборной

"Что касается Дзюбы, то, думаю, он вполне мог бы играть в Саудовской Аравии. Не знаю, насколько это интересно ему самому. Мне кажется, ему проще продолжать карьеру в России. Но если говорить абстрактно, то он мог бы выступать за любой клуб Саудовской Аравии, если поступило бы соответствующее предложение", - сказал Барбоза.