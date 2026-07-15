Барбоза прокомментировал продолжение карьеры бывшего игрока сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Дзюба способен выступать практически за любой клуб чемпионата Саудовской Аравии, считает Паулу Барбоза.
- Однако, по его мнению, бывший нападающий сборной России с большей вероятностью продолжит карьеру в РПЛ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба способен выступать практически за любой клуб чемпионата Саудовской Аравии, однако с большей вероятностью он продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости португальский футбольный агент Паулу Барбоза.
"Что касается Дзюбы, то, думаю, он вполне мог бы играть в Саудовской Аравии. Не знаю, насколько это интересно ему самому. Мне кажется, ему проще продолжать карьеру в России. Но если говорить абстрактно, то он мог бы выступать за любой клуб Саудовской Аравии, если поступило бы соответствующее предложение", - сказал Барбоза.
При этом Барбоза сомневается, что сам футболист захочет продолжить карьеру на Ближнем Востоке. "Другой вопрос - хочет ли он этого. Здесь я сомневаюсь. Думаю, он постарается продолжить играть в Российской премьер-лиге", - добавил Барбоза.