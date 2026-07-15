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Пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения - РИА Новости, 15.07.2026
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11:59 15.07.2026
Пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения

Пользователи Т-Банка сообщают о плохой работе мобильного приложения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последний час поступило 1,5 тысячи жалоб на работу мобильного приложения Т-Банка, а за сутки — более 4,1 тысячи жалоб.
  • В Т-Банке сообщили, что затруднения с проведением операций у незначительной части пользователей уже устранены, и все работает в штатном режиме.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пользователи Т-Банка сообщают о плохой работе мобильного приложения, так, насчитывается 1,5 тысячи жалоб за последний час и более 4,1 тысячи за последние сутки, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию жалоб в интернете Detector404.
Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Т-Банка в Санкт-Петербурге, Московской и Самарской областях (по 5%), Москве (4%) и Новосибирской области (3%).
Пользователи сообщают, что мобильное приложение банка не работает, оплата не проходит.
В Т-Банке сообщили РИА Новости, что у незначительной части пользователей наблюдались затруднения с проведением операций в мобильном приложении и личном кабинете на сайте, сейчас все работает в штатном режиме.
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