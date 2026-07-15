Пользователи Т-Банка сообщили о сбоях в работе мобильного приложения

Краткий пересказ от РИА ИИ За последний час поступило 1,5 тысячи жалоб на работу мобильного приложения Т-Банка, а за сутки — более 4,1 тысячи жалоб.

В Т-Банке сообщили, что затруднения с проведением операций у незначительной части пользователей уже устранены, и все работает в штатном режиме.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пользователи Т-Банка сообщают о плохой работе мобильного приложения, так, насчитывается 1,5 тысячи жалоб за последний час и более 4,1 тысячи за последние сутки, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию жалоб в интернете Detector404.

Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Т-Банка в Санкт-Петербурге , Московской и Самарской областях (по 5%), Москве (4%) и Новосибирской области (3%).

Пользователи сообщают, что мобильное приложение банка не работает, оплата не проходит.