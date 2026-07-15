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Айзерман покинет пост генерального менеджера "Детройт Ред Уингз" - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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Хоккей
 
16:40 15.07.2026
Айзерман покинет пост генерального менеджера "Детройт Ред Уингз"

Стив Айзерман покинет пост исполнительного вице-президента "Детройта"

© AP Photo / Carlos OsorioСтив Айзерман
Стив Айзерман - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Carlos Osorio
Стив Айзерман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стив Айзерман покинет пост исполнительного вице-президента и генерального менеджера "Детройт Ред Уингз".
  • Айзерман продолжит работу в организации в качестве старшего советника управляющего и генерального директора Криса Илича и временно останется в нынешней должности до назначения преемника.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Стив Айзерман покинет пост исполнительного вице-президента и генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз", сообщается на сайте лиги.
Отмечается, что Айзерман продолжит работу в организации в качестве старшего советника управляющего и генерального директора Криса Илича. Он временно останется в нынешней должности до назначения его преемника, поиск которого уже начался.
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"Моя преданность "Детройт Ред Уингз" и этому сообществу никогда не поколеблется, и я с нетерпением жду возможности поддержать организацию в любой роли, необходимой для достижения наших общих целей", - сказал Айзерман.
Айзерману 61 год. Он является одним из девяти игроков "Ред Уингз", чей номер был выведен из обращения. Он провел все 22 года своей карьеры в "Детройте", был капитаном команды на протяжении двух десятилетий, завоевал с командой три Кубка Стэнли. Хоккеист завершил карьеру в 2006 году. На его счету 1755 очков (692 шайбы + 1063 результативные передачи) в НХЛ.
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ХоккейСпортСтив АйзерманДетройт Ред УингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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