Айзерман покинет пост генерального менеджера "Детройт Ред Уингз"

Айзерману 61 год. Он является одним из девяти игроков "Ред Уингз", чей номер был выведен из обращения. Он провел все 22 года своей карьеры в "Детройте", был капитаном команды на протяжении двух десятилетий, завоевал с командой три Кубка Стэнли. Хоккеист завершил карьеру в 2006 году. На его счету 1755 очков (692 шайбы + 1063 результативные передачи) в НХЛ.