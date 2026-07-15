Болельщикам Аргентины запретят политические лозунги на полуфинале ЧМ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр безопасности Аргентины Алехандра Монтеолива заявила, что болельщикам сборной страны будут запрещены политические демонстрации любого рода в отношении Мальвинских (Фолклендских) островов во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу против команды Англии.

Матч 1/2 финала мирового первенства в США Канаде и Мексике между сборными Англии и Аргентины пройдет в среду в Атланте. В 1982 году между странами состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами, которая закончилась поражением Буэнос-Айреса.

"Заявлять, что Мальвинские острова принадлежат Аргентине, - это политический посыл, и мы договорились, что подобных демонстраций быть не должно, чтобы не провоцировать насилие", - сказала Монтеолива в эфире телеканала La Voz.