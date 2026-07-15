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"Акрон" продлил контракт с Лончаром - РИА Новости Спорт, 15.07.2026
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14:59 15.07.2026 (обновлено: 16:11 15.07.2026)
"Акрон" продлил контракт с Лончаром

"Акрон" продлил контракт с Лончаром до 2028 года

© Фото : соцсети футболистаПолузащитник тольяттинского "Акрона" Стефан Лончар
Полузащитник тольяттинского Акрона Стефан Лончар - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : соцсети футболиста
Полузащитник тольяттинского "Акрона" Стефан Лончар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинский «Акрон» объявил о продлении контракта с черногорским футболистом Стефаном Лончаром.
  • Новое соглашение полузащитника рассчитано до лета 2028 года.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" в Telegram-канале объявил о продлении контракта с черногорским футболистом Стефаном Лончаром.
Новое соглашение 30-летнего полузащитника рассчитано до лета 2028 года.
"Счастлив, что продолжу играть в "Акроне" еще два года. Мне нравится Тольятти, клуб и люди, которые в нем работают. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Буду делать все от себя зависящее, чтобы и дальше его оправдывать", - заявил Лончар.
Лончар перешел в "Акрон" в июне 2024 года. За два сезона он провел в составе команды 67 матчей во всех турнирах, забил 10 голов.
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ФутболСпортТольяттиСтефан ЛончарАкрон (Тольятти)
 
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