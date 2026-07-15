"Акрон" продлил контракт с Лончаром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тольяттинский «Акрон» объявил о продлении контракта с черногорским футболистом Стефаном Лончаром.
- Новое соглашение полузащитника рассчитано до лета 2028 года.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" в Telegram-канале объявил о продлении контракта с черногорским футболистом Стефаном Лончаром.
Новое соглашение 30-летнего полузащитника рассчитано до лета 2028 года.
Лончар перешел в "Акрон" в июне 2024 года. За два сезона он провел в составе команды 67 матчей во всех турнирах, забил 10 голов.