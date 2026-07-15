Миллиардер Трабер не признал вину в убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арестованный миллиардер Илья Трабер не признает вину по делу об убийстве депутата в Петербурге в 2020 году.
- Мосгорсуд отклонил жалобу миллиардера на арест и оставил его в СИЗО.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Арестованный миллиардер Илья Трабер не признает вину по делу об убийстве депутата в Петербурге в 2020 году, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Сочиянц.
"Это бред какой-то, конечно он не признает вину", - сказал собеседник агентства.
Мосгорсуд в среду отклонил жалобу миллиардера на арест и оставил его в СИЗО.