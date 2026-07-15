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Миллиардер Трабер не признал вину в убийстве - РИА Новости, 15.07.2026
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12:29 15.07.2026 (обновлено: 12:37 15.07.2026)
Миллиардер Трабер не признал вину в убийстве

Адвокат Трабера сообшил, что миллиардер не признает вину в убийстве

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арестованный миллиардер Илья Трабер не признает вину по делу об убийстве депутата в Петербурге в 2020 году.
  • Мосгорсуд отклонил жалобу миллиардера на арест и оставил его в СИЗО.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Арестованный миллиардер Илья Трабер не признает вину по делу об убийстве депутата в Петербурге в 2020 году, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Сочиянц.
"Это бред какой-то, конечно он не признает вину", - сказал собеседник агентства.
Мосгорсуд в среду отклонил жалобу миллиардера на арест и оставил его в СИЗО.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Суд арестовал миллиардера Трабера по делу об убийстве депутата в Петербурге
17 июня, 22:52
 
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