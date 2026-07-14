"Трясутся от страха": Журова высказалась о недопуске россиян в зимних видах

"Европа – это еще не весь мир. Международный олимпийский комитет – это организация, которая распространяется на весь мир. К сожалению, в федерациях, особенно в зимних видах спорта, где европейское лобби велико, прослеживается политическое давление. Каллас может сколько угодно это говорить, но МОК принял решение, чтобы такие речи не звучали", - сказала Журова.

"Поэтому по нашим атлетам в зимних видах и не принимаются решения о допуске к соревнованиям. Потому что они там трясутся от страха. И такие заявления лишний раз это подтверждают. А американцам, поверьте, невыгодно наше неучастие. Как и всему олимпийскому движению, потому что это снижает конкуренцию. А если спортсмены одной страны все выигрывают, то это не дает ничего хорошего и не развивает спорт. Мы в этом убедились в лыжных видах спорта, где побеждали норвежцы, и миру это стало неинтересно. Потому что в спорте должна быть какая-то непредсказуемость", - добавила собеседница агентства.