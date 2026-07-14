"Трясутся от страха": Журова высказалась о недопуске россиян в зимних видах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что руководители МИД Евросоюза осудили решение МОК.
- Светлана Журова считает, что МОК способен справиться с критикой глав МИД Евросоюза, так как большинство стран заинтересованы в участии российских атлетов в соревнованиях.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Международный олимпийский комитет (МОК) способен справиться с агрессивным выпадом глав МИД Евросоюза, поскольку объединяет спортсменов всего мира, а большинство стран заинтересовано в участии российских атлетов в соревнованиях, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. 13 июля глава дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что руководители МИД Евросоюза осудили решение МОК.
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"Европа – это еще не весь мир. Международный олимпийский комитет – это организация, которая распространяется на весь мир. К сожалению, в федерациях, особенно в зимних видах спорта, где европейское лобби велико, прослеживается политическое давление. Каллас может сколько угодно это говорить, но МОК принял решение, чтобы такие речи не звучали", - сказала Журова.
"Поэтому по нашим атлетам в зимних видах и не принимаются решения о допуске к соревнованиям. Потому что они там трясутся от страха. И такие заявления лишний раз это подтверждают. А американцам, поверьте, невыгодно наше неучастие. Как и всему олимпийскому движению, потому что это снижает конкуренцию. А если спортсмены одной страны все выигрывают, то это не дает ничего хорошего и не развивает спорт. Мы в этом убедились в лыжных видах спорта, где побеждали норвежцы, и миру это стало неинтересно. Потому что в спорте должна быть какая-то непредсказуемость", - добавила собеседница агентства.