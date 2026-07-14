"Деградирует?" Депутат Госдумы посоветовала Плющенко следить за словами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что Евгению Плющенко стоит быть более аккуратным в выражениях.
- Он заявил, что фигурное катание в России деградирует, комментируя решение своего сына выступать за сборную Азербайджана.
- По мнению Журовой, Плющенко мог бы сказать, что из-за неучастия российских спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, и это было бы воспринято нормально.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко стоит быть более аккуратным в выражениях, поскольку его резкое высказывание затронуло чувства многих фигуристов и тренеров, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, заявил, что фигурное катание в России деградирует.
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"Жене надо быть аккуратнее в словах. Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал "деградирует", и все уцепились за это слово и отреагировали", - сказала Журова.
"Когда ты варишься в собственном соку, то у спортсменов не такая высокая мотивация и конкуренция. Женя имел в виду, что уровень развития фигурного катания падает, когда мы не участвуем в соревнованиях. А он неудачно выразился, это слово в русском языке звучит резко", - продолжила собеседница агентства.
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