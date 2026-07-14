"Деградирует?" Депутат Госдумы посоветовала Плющенко следить за словами

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"Жене надо быть аккуратнее в словах. Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал "деградирует", и все уцепились за это слово и отреагировали", - сказала Журова.