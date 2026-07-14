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"Деградирует?" Депутат Госдумы посоветовала Плющенко следить за словами - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:42 14.07.2026 (обновлено: 14:27 14.07.2026)
"Деградирует?" Депутат Госдумы посоветовала Плющенко следить за словами

Журова: Евгению Плющенко стоит быть более аккуратным в выражениях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что Евгению Плющенко стоит быть более аккуратным в выражениях.
  • Он заявил, что фигурное катание в России деградирует, комментируя решение своего сына выступать за сборную Азербайджана.
  • По мнению Журовой, Плющенко мог бы сказать, что из-за неучастия российских спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, и это было бы воспринято нормально.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко стоит быть более аккуратным в выражениях, поскольку его резкое высказывание затронуло чувства многих фигуристов и тренеров, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, заявил, что фигурное катание в России деградирует.
«
"Жене надо быть аккуратнее в словах. Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал "деградирует", и все уцепились за это слово и отреагировали", - сказала Журова.
"Когда ты варишься в собственном соку, то у спортсменов не такая высокая мотивация и конкуренция. Женя имел в виду, что уровень развития фигурного катания падает, когда мы не участвуем в соревнованиях. А он неудачно выразился, это слово в русском языке звучит резко", - продолжила собеседница агентства.
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Фигурное катаниеСпортЕвгений ПлющенкоРоссияСветлана ЖуроваГосдума РФ
 
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