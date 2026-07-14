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МИД Словакии рассказал, как Запад сорвал урегулирование на Украине - РИА Новости, 14.07.2026
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00:08 14.07.2026
МИД Словакии рассказал, как Запад сорвал урегулирование на Украине

Бланар: Запад сорвал урегулирование конфликта на Украине вскоре после его начала

© MICHAL CIZEKЮрай Бланар
Юрай Бланар - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© MICHAL CIZEK
Юрай Бланар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Запад сорвал урегулирование конфликта на Украине.
  • По словам Бланара, соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат.
  • Бланар считает, что сейчас найти соглашение будет очень трудно, и его условиями, скорее всего, не будет полностью довольна ни одна из сторон.
БРАТИСЛАВА, 14 июл - РИА Новости. Запад сорвал урегулирование конфликта на Украине, которое было возможно вскоре после его начала, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
В понедельник Бланар в интервью словацкому изданию Štandard напомнил, что урегулирование конфликта на Украине было возможно вскоре после его начала на основе договоренностей, достигнутых сторонами на переговорах в Белоруссии и Турции.
"Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат. С тех пор весь процесс начал лишь усложняться", - сказал Бланар изданию.
По его мнению, "сейчас уже будет очень трудно найти какое-либо соглашение", его условиями, скорее всего, не будет полностью довольна ни одна из сторон.
"Украина, очевидно, встанет перед решением, идти ли на компромисс, в том числе и в том, что касается территории", - заключил Бланар.
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