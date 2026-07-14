Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Запад сорвал урегулирование конфликта на Украине.

По словам Бланара, соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат.

Бланар считает, что сейчас найти соглашение будет очень трудно, и его условиями, скорее всего, не будет полностью довольна ни одна из сторон.

БРАТИСЛАВА, 14 июл - РИА Новости. Запад сорвал урегулирование конфликта на Украине, которое было возможно вскоре после его начала, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.

В понедельник Бланар в интервью словацкому изданию Štandard напомнил, что урегулирование конфликта на Украине было возможно вскоре после его начала на основе договоренностей, достигнутых сторонами на переговорах в Белоруссии и Турции.

"Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат. С тех пор весь процесс начал лишь усложняться", - сказал Бланар изданию.

По его мнению, "сейчас уже будет очень трудно найти какое-либо соглашение", его условиями, скорее всего, не будет полностью довольна ни одна из сторон.