Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Запад сорвал урегулирование конфликта на Украине.
- По словам Бланара, соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат.
- Бланар считает, что сейчас найти соглашение будет очень трудно, и его условиями, скорее всего, не будет полностью довольна ни одна из сторон.
БРАТИСЛАВА, 14 июл - РИА Новости. Запад сорвал урегулирование конфликта на Украине, которое было возможно вскоре после его начала, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
В понедельник Бланар в интервью словацкому изданию Štandard напомнил, что урегулирование конфликта на Украине было возможно вскоре после его начала на основе договоренностей, достигнутых сторонами на переговорах в Белоруссии и Турции.
"Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришел тогдашний британский премьер Борис Джонсон и сказал, что западные страны это соглашение не поддержат. С тех пор весь процесс начал лишь усложняться", - сказал Бланар изданию.
По его мнению, "сейчас уже будет очень трудно найти какое-либо соглашение", его условиями, скорее всего, не будет полностью довольна ни одна из сторон.
"Украина, очевидно, встанет перед решением, идти ли на компромисс, в том числе и в том, что касается территории", - заключил Бланар.