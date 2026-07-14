Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Васильковка в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию.

Украинские "волонтеры" пытаются получить от жителей письменный отказ от вывоза в обмен на гуманитарную помощь.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Жителей поселка Васильковка под Павлоградом в Днепропетровской области украинские "волонтеры" заставляют подписать отказ от эвакуации в обмен на гуманитарную помощь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Васильковке объявлена обязательная эвакуация, однако большинству людей банально некуда ехать. Прибывшие в населенный пункт "волонтеры", в свою очередь, попытались получить от оставшихся жителей письменный отказа от эвакуации в обмен на гуманитарную помощь", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинские националисты намерены превратить окрестности Павлограда в пустыню.

"Жительница поселка Васильковка пишет, что все укрытия в городе были заняты боеприпасами ВСУ , а после их уничтожения российскими ударами украинские военнослужащие выехали из населенного пункта, оставив после себя разрушенные дома", – сказал представитель силовых структур.