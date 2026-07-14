Рейтинг@Mail.ru
Киев вынуждает жителей Днепропетровской области отказываться от эвакуации - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 14.07.2026
Киев вынуждает жителей Днепропетровской области отказываться от эвакуации

Украинские волонтеры заставляют жителей Васильковки отказаться от эвакуации

© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский во время эвакуации
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Васильковка в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию.
  • Украинские "волонтеры" пытаются получить от жителей письменный отказ от вывоза в обмен на гуманитарную помощь.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Жителей поселка Васильковка под Павлоградом в Днепропетровской области украинские "волонтеры" заставляют подписать отказ от эвакуации в обмен на гуманитарную помощь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Васильковке объявлена обязательная эвакуация, однако большинству людей банально некуда ехать. Прибывшие в населенный пункт "волонтеры", в свою очередь, попытались получить от оставшихся жителей письменный отказа от эвакуации в обмен на гуманитарную помощь", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, украинские националисты намерены превратить окрестности Павлограда в пустыню.
"Жительница поселка Васильковка пишет, что все укрытия в городе были заняты боеприпасами ВСУ, а после их уничтожения российскими ударами украинские военнослужащие выехали из населенного пункта, оставив после себя разрушенные дома", – сказал представитель силовых структур.
В Минобороны РФ в понедельник сообщили, что российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах ряда населенных пунктов, в том числе в районе Васильковки в Днепропетровской области.
Харьков - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В Харьковской области объявили эвакуацию из 60 населенных пунктов
3 июля, 14:55
 
В миреПавлоградДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала