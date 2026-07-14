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Волонтер из Амурской области рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным - РИА Новости, 14.07.2026
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16:46 14.07.2026 (обновлено: 17:06 14.07.2026)
Волонтер из Амурской области рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным

РИА Новости: волонтер Пожярскене считает честью получить награду из рук Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лауреаты специальной премии Общероссийского народного фронта "Все для победы!" - семья Пожярскас
Президент РФ Владимир Путин и лауреаты специальной премии Общероссийского народного фронта Все для победы! - семья Пожярскас - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и лауреаты специальной премии Общероссийского народного фронта "Все для победы!" - семья Пожярскас
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Амурской области Юлия Пожярскене получила специальную премию из рук президента России Владимира Путина на форуме "Все для Победы!".
  • Она организовала в селе Екатеринославка волонтерскую группу "СВОим! Вместе до Победы!", благодаря которой односельчане собрали для бойцов технику и имущество на сумму более 6 миллионов рублей, перечислили миллион рублей в фонд "Все для Победы!" и отправили через Народный фронт более 2 тонн гуманитарной помощи.
  • Дети Юлии Пожярскене также участвуют в волонтерской работе, помогая собирать средства и материалы для бойцов.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Жительница Амурской области Юлия Пожярскене, получившая в понедельник на форуме Народного фронта в Москве специальную премию из рук президента России Владимира Путина, рассказала РИА Новости, что вместе с сыновьями до сих пор находится под впечатлением от этой встречи.
В понедельник Путин на форуме "Все для Победы!" вручил кубок супруге участника специальной военной операции Юлии Пожярскене и ее сыновьям Илье и Сергею Пожярскас.
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"Это очень ответственно, почетно и в то же время волнительно. До выхода на сцену тряслись и руки, и ноги. Такая честь увидеть президента не на экране телевизора, а вживую, а еще получить награду лично от лидера Народного фронта. Мы до сих пор под впечатлением", - сказала Пожярскене.
Она призналась, что до последнего момента не знала, что награду будет вручать лично президент. Об этом семье сообщили только по приезде в Москву.
Юлия рассказала, что давно помогает бойцам вместе с мужем, который служит по контракту. Несколько раз она сама пыталась уйти на фронт, но судьба "била по рукам". Смирилась с этим только после рождения третьего ребенка, решив, что ее место именно в тылу.
В 2023 году она организовала в селе Екатеринославка волонтерскую группу "СВОим! Вместе до Победы!". Односельчане собрали для бойцов технику и имущество на сумму более 6 миллионов рублей, перечислили миллион рублей в фонд "Все для Победы!" и отправили через Народный фронт более 2 тонн гуманитарной помощи.
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В волонтерскую работу включились и ее дети. Старший сын отдал бойцам 7 тысяч рублей, выигранных в конкурсе на лучший слоган о селе, а свои личные накопления направил на памятник на Поклонной горе. Братья вместе собирали телефоны для связистов, материалы для брянского направления и средства на тепловую пушку для пострадавших в Дагестане.
По словам Юлии, муж гордится семьей и чувствует их поддержку.
"Крепкий тыл - залог Победы", - добавила она.
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