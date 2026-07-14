Волонтер из Амурской области рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Амурской области Юлия Пожярскене получила специальную премию из рук президента России Владимира Путина на форуме "Все для Победы!".

Она организовала в селе Екатеринославка волонтерскую группу "СВОим! Вместе до Победы!", благодаря которой односельчане собрали для бойцов технику и имущество на сумму более 6 миллионов рублей, перечислили миллион рублей в фонд "Все для Победы!" и отправили через Народный фронт более 2 тонн гуманитарной помощи.

Дети Юлии Пожярскене также участвуют в волонтерской работе, помогая собирать средства и материалы для бойцов.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Жительница Амурской области Юлия Пожярскене, получившая в понедельник на форуме Народного фронта в Москве специальную премию из рук президента России Владимира Путина, рассказала РИА Новости, что вместе с сыновьями до сих пор находится под впечатлением от этой встречи.

В понедельник Путин на форуме "Все для Победы!" вручил кубок супруге участника специальной военной операции Юлии Пожярскене и ее сыновьям Илье и Сергею Пожярскас.

« "Это очень ответственно, почетно и в то же время волнительно. До выхода на сцену тряслись и руки, и ноги. Такая честь увидеть президента не на экране телевизора, а вживую, а еще получить награду лично от лидера Народного фронта. Мы до сих пор под впечатлением", - сказала Пожярскене.

Она призналась, что до последнего момента не знала, что награду будет вручать лично президент. Об этом семье сообщили только по приезде в Москву

Юлия рассказала, что давно помогает бойцам вместе с мужем, который служит по контракту. Несколько раз она сама пыталась уйти на фронт, но судьба "била по рукам". Смирилась с этим только после рождения третьего ребенка, решив, что ее место именно в тылу.

В 2023 году она организовала в селе Екатеринославка волонтерскую группу "СВОим! Вместе до Победы!". Односельчане собрали для бойцов технику и имущество на сумму более 6 миллионов рублей, перечислили миллион рублей в фонд "Все для Победы!" и отправили через Народный фронт более 2 тонн гуманитарной помощи.

В волонтерскую работу включились и ее дети. Старший сын отдал бойцам 7 тысяч рублей, выигранных в конкурсе на лучший слоган о селе, а свои личные накопления направил на памятник на Поклонной горе. Братья вместе собирали телефоны для связистов, материалы для брянского направления и средства на тепловую пушку для пострадавших в Дагестане.

По словам Юлии, муж гордится семьей и чувствует их поддержку.