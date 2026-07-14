Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные обнаружили сухие пайки с маринованными тараканами на оставленных украинскими военными позициях в Днепропетровской области.

На позициях ВСУ также было найдено большое количество вооружения и имущества иностранного производства, включая старую металлическую зажигалку Zippo с символикой периода Третьего рейха.

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Сухие пайки с маринованными тараканами, которые поставляются боевикам ВСУ, обнаружили российские военные при зачистке позиций в Днепропетровской области, рассказали РИА Новости бойцы группировки "Центр".

Командир расчета беспилотных систем Антон Зайцев отметил, что на оставленных украинскими военными позициях находили большое количество вооружения и имущества иностранного производства.

"Там было оружие натовского производства, гранаты, противогазы - практически все иностранного производства. Попадались и сухие пайки разных стран. Среди них была банка с маринованными тараканами", - заявил собеседник агентства.