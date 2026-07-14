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Боец рассказал о неожиданном содержимом сухпайков ВСУ - РИА Новости, 14.07.2026
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09:52 14.07.2026
Боец рассказал о неожиданном содержимом сухпайков ВСУ

РИА Новости: боевиков ВСУ кормят сухпайками с маринованными тараканами

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные обнаружили сухие пайки с маринованными тараканами на оставленных украинскими военными позициях в Днепропетровской области.
  • На позициях ВСУ также было найдено большое количество вооружения и имущества иностранного производства, включая старую металлическую зажигалку Zippo с символикой периода Третьего рейха.
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Сухие пайки с маринованными тараканами, которые поставляются боевикам ВСУ, обнаружили российские военные при зачистке позиций в Днепропетровской области, рассказали РИА Новости бойцы группировки "Центр".
Командир расчета беспилотных систем Антон Зайцев отметил, что на оставленных украинскими военными позициях находили большое количество вооружения и имущества иностранного производства.
"Там было оружие натовского производства, гранаты, противогазы - практически все иностранного производства. Попадались и сухие пайки разных стран. Среди них была банка с маринованными тараканами", - заявил собеседник агентства.
Кроме того, старший оператор беспилотных систем Константин Петухов сообщил РИА Новости, что во время осмотра одного из опорных пунктов ВСУ обнаружил старую металлическую зажигалку Zippo с символикой периода Третьего рейха.
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