Валерия выступит на Женском фестивале спорта в Москве 18 июля

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля в парке искусств "Музеон" в рамках проекта "Лето в Москве", мероприятие завершится концертом с участием Валерии и "Тимы ищет свет", сообщает пресс-служба Департамент спорта столицы – организатора события.

В программе фестиваля — занятия по пилатесу, барре, йоге, сайклингу, технике бега, а также танцевальная тренировка под музыкальное сопровождение диджея Грува.

Образовательная часть фестиваля включает лекции и открытые встречи, посвященные спортивным привычкам, уходу за собой и современным тенденциям в спортивной моде. Перед участницами выступят стилисты Алексей Сухарев и Владислав Лисовец, основатель бренда косметики Елена Крыгина, основатель спортивной студии Полина Киценко, а также телеведущая Ассоль Васильева.

На площадке партнеров гости смогут получить консультации по уходу за кожей, познакомиться с косметическими новинками и подобрать средства вместе со специалистами.

Для мужчин и детей организаторы подготовят отдельные зоны отдыха и развлечений. На территории фестиваля будут работать площадки для настольного тенниса и футбола, игровые приставки, аквагрим и анимационная программа.

По данным организаторов, Женский фестиваль спорта направлен на популяризацию активного образа жизни, объединяя спортивные активности, образовательную программу и семейный отдых на одной площадке.