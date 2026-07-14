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Валерия выступит на Женском фестивале спорта в Москве 18 июля - РИА Новости, 14.07.2026
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17:22 14.07.2026
Валерия выступит на Женском фестивале спорта в Москве 18 июля

Валерия выступит на концерте в рамках Женского фестиваля в Москве 18 июля

© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города МосквыЖенский фестиваль спорта в Москве
Женский фестиваль спорта в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города Москвы
Женский фестиваль спорта в Москве
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Женский фестиваль спорта пройдет 18 июля в парке искусств "Музеон" в рамках проекта "Лето в Москве", мероприятие завершится концертом с участием Валерии и "Тимы ищет свет", сообщает пресс-служба Департамент спорта столицы – организатора события.
В программе фестиваля — занятия по пилатесу, барре, йоге, сайклингу, технике бега, а также танцевальная тренировка под музыкальное сопровождение диджея Грува.
Образовательная часть фестиваля включает лекции и открытые встречи, посвященные спортивным привычкам, уходу за собой и современным тенденциям в спортивной моде. Перед участницами выступят стилисты Алексей Сухарев и Владислав Лисовец, основатель бренда косметики Елена Крыгина, основатель спортивной студии Полина Киценко, а также телеведущая Ассоль Васильева.
На площадке партнеров гости смогут получить консультации по уходу за кожей, познакомиться с косметическими новинками и подобрать средства вместе со специалистами.
Для мужчин и детей организаторы подготовят отдельные зоны отдыха и развлечений. На территории фестиваля будут работать площадки для настольного тенниса и футбола, игровые приставки, аквагрим и анимационная программа.
По данным организаторов, Женский фестиваль спорта направлен на популяризацию активного образа жизни, объединяя спортивные активности, образовательную программу и семейный отдых на одной площадке.
Вход на мероприятие свободный, но для участия в отдельных активностях потребуется предварительная регистрация.
 
Валерия (Алла Перфилова)МузеонВладислав Лисовец
 
 
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