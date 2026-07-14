СМИ раскрыли, зачем фон дер Ляйен поедет на Украину

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду посетит с визитом Украину для обсуждения расширения ЕС и военной помощи, сообщает газета Politico.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.