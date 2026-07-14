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СМИ раскрыли, зачем фон дер Ляйен поедет на Украину - РИА Новости, 14.07.2026
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СМИ раскрыли, зачем фон дер Ляйен поедет на Украину

Politico: фон дер Ляйен поедет на Украину 15 июля для обсуждения военной помощи

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Украину для обсуждения расширения ЕС и военной помощи.
  • В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду посетит с визитом Украину для обсуждения расширения ЕС и военной помощи, сообщает газета Politico.
"Фон дер Ляйен отправится на Украину в среду, чтобы обсудить и расширение (Евросоюза - ред.), и оборону", - говорится в публикации со ссылкой на неназванного чиновника.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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