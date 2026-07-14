СМИ раскрыли, зачем фон дер Ляйен поедет на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Украину для обсуждения расширения ЕС и военной помощи.
- В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду посетит с визитом Украину для обсуждения расширения ЕС и военной помощи, сообщает газета Politico.
"Фон дер Ляйен отправится на Украину в среду, чтобы обсудить и расширение (Евросоюза - ред.), и оборону", - говорится в публикации со ссылкой на неназванного чиновника.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.