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"Погрязли в коррупции": в Варшаве резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 14.07.2026
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02:10 14.07.2026 (обновлено: 02:22 14.07.2026)
"Погрязли в коррупции": в Варшаве резко высказались о Зеленском

Пшидач: поведение погрязшего в коррупции окружения Зеленского вызывает вопросы

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марчин Пшидач, глава бюро международной политики Польши канцелярии президента Польши, заявил, что поведение окружения Владимира Зеленского, погрязшего в коррупции, вызывает вопросы в контексте стремления Украины вступить в ЕС.
  • Пшидач обвинил главу МИД Украины Андрея Сибигу и главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* в сознательной эскалации конфликта с Варшавой.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Поведение погрязшего в коррупции окружения Владимира Зеленского с учетом стремления Украины вступить в ЕС вызывает вопросы, заявил глава бюро международной политики Польши канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в беседе с телеканалом Polsat News.
"Вопрос в том, действительно ли олигархия, погрязшая в коррупции, хочет быть частью Европы. Воровство, подобное тому, что совершали люди, к сожалению, связанные с президентом (Владимиром — Прим. ред.) Зеленским, вероятно, неприемлемо в Европе", — сказал Пшидач.
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Чиновник обвинил главу МИД Украины Андрея Сибигу и главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданов* в сознательной эскалации конфликта с Варшавой.
"Я поддерживал связь с министром Сибигой, я также поддерживал связь с министром Будановым*, и. действительно, с украинской стороны нет видимого желания снижать накал страстей", — посетовал Пшидач.
На прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Буданова* держать эмоции под контролем. В прошлый понедельник глава офиса Зеленского заявил, что не исключает новой эскалации в отношениях между Киевом и Варшавой по мере приближения годовщины Волынской резни.
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Отношения Польши и Украины много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, за который ответственны отряды ОУН**-УПА**.
В 2026-м конфликт вышел на новый уровень: Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА**, а также присвоил обозначение "имени героев УПА**" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого орла.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
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