Пентагон объявил о третьей волне ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование ВС США начало третью ночь подряд нанесения ударов по Ирану по поручению Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США начали наносить удары по Ирану третью ночь подряд, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
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"Сегодня в 16.45 по восточному времени (23.45 мск понедельника. – Прим. ред.) Центральное командование США по поручению главнокомандующего (Дональда Трампа. – Прим. ред.) начало третью подряд ночь нанесения ударов по Ирану", — говорится в заявлении.
В CENTCOM утверждают, что удары призваны нанести "серьезный урон иранским силам" и снизить их способность препятствовать судоходству в Ормузском проливе.
Телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что американцы бьют по иранским системам наблюдения за побережьем, беспилотным и ракетным "возможностям" ИРИ.
По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в портовом городе Бендер-Аббас, в области Джем провинции Бушер и на островах Кешм, Абу-Муса и Киш.
Трамп заявил в понедельник, что американские военные продолжат наносить мощные удары по Ирану в предстоящие две ночи — на вторник и среду (14-15 июля).
Стороны возобновили обмен ударами 8 июля. Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив силы КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.