Пентагон объявил о третьей волне ударов по Ирану

Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость"

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральное командование ВС США начало третью ночь подряд нанесения ударов по Ирану по поручению Дональда Трампа.

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США начали наносить удары по Ирану третью ночь подряд, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

« "Сегодня в 16.45 по восточному времени (23.45 мск понедельника. – Прим. ред.) Центральное командование США по поручению главнокомандующего ( Дональда Трампа . – Прим. ред.) начало третью подряд ночь нанесения ударов по Ирану", — говорится в заявлении.

В CENTCOM утверждают, что удары призваны нанести "серьезный урон иранским силам" и снизить их способность препятствовать судоходству в Ормузском проливе.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что американцы бьют по иранским системам наблюдения за побережьем, беспилотным и ракетным "возможностям" ИРИ.

По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в портовом городе Бендер-Аббас, в области Джем провинции Бушер и на островах Кешм, Абу-Муса и Киш.

Трамп заявил в понедельник, что американские военные продолжат наносить мощные удары по Ирану в предстоящие две ночи — на вторник и среду (14-15 июля).

Стороны возобновили обмен ударами 8 июля. Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив силы КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.