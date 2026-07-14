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Пентагон объявил о третьей волне ударов по Ирану - РИА Новости, 14.07.2026
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00:12 14.07.2026 (обновлено: 02:16 14.07.2026)
Пентагон объявил о третьей волне ударов по Ирану

CENTCOM объявил о начале третьей волны ударов по Ирану

© Фото : U.S. NavyПуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции "Эпическая ярость"
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : U.S. Navy
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США начало третью ночь подряд нанесения ударов по Ирану по поручению Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. США начали наносить удары по Ирану третью ночь подряд, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
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"Сегодня в 16.45 по восточному времени (23.45 мск понедельника. – Прим. ред.) Центральное командование США по поручению главнокомандующего (Дональда Трампа. – Прим. ред.) начало третью подряд ночь нанесения ударов по Ирану", — говорится в заявлении.
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Армия Ирана нанесла удары по американским объектам в Кувейте
Вчера, 23:52
В CENTCOM утверждают, что удары призваны нанести "серьезный урон иранским силам" и снизить их способность препятствовать судоходству в Ормузском проливе.
Телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что американцы бьют по иранским системам наблюдения за побережьем, беспилотным и ракетным "возможностям" ИРИ.
По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в портовом городе Бендер-Аббас, в области Джем провинции Бушер и на островах Кешм, Абу-Муса и Киш.
Трамп заявил в понедельник, что американские военные продолжат наносить мощные удары по Ирану в предстоящие две ночи — на вторник и среду (14-15 июля).
Стороны возобновили обмен ударами 8 июля. Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив силы КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ объявила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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