Суд утвердил мировое соглашение по иску к "Академии спорта Кости Цзю"

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко о взыскании более 29 миллионов рублей с ООО "Академия спорта Кости Цзю".

Истец частично отказался от требований, а ответчик признал сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко о взыскании более 29 миллионов рублей с ООО "Академия спорта Кости Цзю", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Основания исковых требований, как и условия мирового соглашения, на заседании не раскрывались. Представитель истца сообщил только, что истец частично отказывается от исковых требований, в то же время "ответчик признает сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении".

Иск поступил в суд в декабре. В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу.

По данным "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца – "деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах", среди дополнительных – "производство основной фармацевтической продукции", "производство драгоценных металлов", "производство часовых механизмов, деталей и составных частей часов и приборов времени" и другие.

На сайте ООО "Академия спорта Кости Цзю" ранее отмечалось, что компания основана четырехкратным и абсолютным чемпионом мира по боксу Костей Цзю и предпринимательницей Викторией Квинт. Она разрабатывает и выпускает детские витаминизированные напитки, энергетики, а также замороженные полуфабрикаты и конфеты. По данным ЕГРЮЛ, Цзю принадлежит 25% компании, столько же - у Натальи Хомушовой, еще 50% - у гендиректора Квинт.