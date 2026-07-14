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Суд утвердил мировое соглашение по иску к "Академии спорта Кости Цзю" - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Суд утвердил мировое соглашение по иску к "Академии спорта Кости Цзю"

Мировое соглашение по иску к "Академии спорта Кости Цзю" на 29 млн руб утвердили

© No Limit BoxingКостя Цзю
Костя Цзю - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© No Limit Boxing
Костя Цзю. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко о взыскании более 29 миллионов рублей с ООО "Академия спорта Кости Цзю".
  • Истец частично отказался от требований, а ответчик признал сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску индивидуального предпринимателя Виталия Бондаренко о взыскании более 29 миллионов рублей с ООО "Академия спорта Кости Цзю", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Основания исковых требований, как и условия мирового соглашения, на заседании не раскрывались. Представитель истца сообщил только, что истец частично отказывается от исковых требований, в то же время "ответчик признает сумму основной задолженности и проценты, указанные в соглашении".
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Иск поступил в суд в декабре. В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу.
По данным "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца – "деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах", среди дополнительных – "производство основной фармацевтической продукции", "производство драгоценных металлов", "производство часовых механизмов, деталей и составных частей часов и приборов времени" и другие.
На сайте ООО "Академия спорта Кости Цзю" ранее отмечалось, что компания основана четырехкратным и абсолютным чемпионом мира по боксу Костей Цзю и предпринимательницей Викторией Квинт. Она разрабатывает и выпускает детские витаминизированные напитки, энергетики, а также замороженные полуфабрикаты и конфеты. По данным ЕГРЮЛ, Цзю принадлежит 25% компании, столько же - у Натальи Хомушовой, еще 50% - у гендиректора Квинт.
Цзю - единственный в России абсолютный чемпион мира среди профессионалов. Боксер владел титулами WBA, WBC и IBF в первом полусреднем весе. Всего на профессиональном ринге Цзю одержал 25 побед при двух поражениях. Свой заключительный бой он провел в июне 2005 года, проиграв британцу Рикки Хаттону. В 2011 году Цзю был включен в Международный зал боксерской славы.
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