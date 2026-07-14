Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил об отказе от решения взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив.
- Вместо этого, по его словам, будут заключаться торговые и инвестиционные сделки между США и государствами Персидского залива.
- Он утверждает, что изменил решение после переговоров с союзниками в регионе.
ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что после успешных переговоров с ближневосточным руководством отказывается от решения взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив.
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"Я решил заменить 20-процентный компенсационный сбор торговыми и инвестиционными сделками, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами", — написал он в соцсети Truth Social.
По его словам, объема этих инвестиций хватит, чтобы создать миллионы рабочих мест в США, при этом значительную пользу они принесут и самим этим странам.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона.
Трамп в ответ поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. С остальных же стран он предлагал взимать пошлину за проход. О таком же намерении заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, пообещав установить более справедливые расценки.
Все это время стороны обмениваются ударами. Новый виток эскалации произошел спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.