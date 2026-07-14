Трамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормуз

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что после успешных переговоров с ближневосточным руководством отказывается от решения взимать сбор за проход судов через Ормузский пролив.

"Я решил заменить 20-процентный компенсационный сбор торговыми и инвестиционными сделками, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами", — написал он в соцсети Truth Social .

Трамп в ответ поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. С остальных же стран он предлагал взимать пошлину за проход. О таком же намерении заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, пообещав установить более справедливые расценки.