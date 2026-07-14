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Холанд потратил 10 тысяч долларов на ковбойские сувениры в Техасе - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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10:31 14.07.2026
Холанд потратил 10 тысяч долларов на ковбойские сувениры в Техасе

TMZ: Холанд купил ковбойские сувениры в Далласе на 10 тысяч долларов

© AP Photo / Charles KrupaЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Charles Krupa
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд потратил 10 тысяч долларов на покупку сувениров на ковбойскую тематику в Техасе.
  • Холанд приобрел чучело енота за 750 долларов и две фигурки белок за 450 долларов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд потратил 10 тысяч долларов на покупку сувениров на ковбойскую тематику в Техасе, сообщает TMZ.
В воскресенье сборная Норвегии уступила команде Англии (1:2) в четвертьфинале и завершила выступление на чемпионате мира. Как сообщает издание, Холанд и четверо других норвежских футболистов потратили полтора часа на покупку сувениров в Далласе. Спортсмены купили шляпы из бобрового меха, сапоги, рубашки и пряжки для ремней.
Сам форвард приобрел чучело енота, держащего бутылку алкоголя, за 750 долларов, а также две фигурки белок за 450 долларов. Отмечается, что всего норвежцы потратили 10 тысяч долларов на сувениры и Холанд оплатил все покупки.
Холанду 25 лет, на своем дебютном чемпионате мира он сыграл пять матчей и забил семь мячей.
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