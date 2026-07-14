Холанд потратил 10 тысяч долларов на ковбойские сувениры в Техасе

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд потратил 10 тысяч долларов на покупку сувениров на ковбойскую тематику в Техасе.

Холанд приобрел чучело енота за 750 долларов и две фигурки белок за 450 долларов.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд потратил 10 тысяч долларов на покупку сувениров на ковбойскую тематику в Техасе, сообщает TMZ.

В воскресенье сборная Норвегии уступила команде Англии (1:2) в четвертьфинале и завершила выступление на чемпионате мира. Как сообщает издание, Холанд и четверо других норвежских футболистов потратили полтора часа на покупку сувениров в Далласе. Спортсмены купили шляпы из бобрового меха, сапоги, рубашки и пряжки для ремней.

Сам форвард приобрел чучело енота, держащего бутылку алкоголя, за 750 долларов, а также две фигурки белок за 450 долларов. Отмечается, что всего норвежцы потратили 10 тысяч долларов на сувениры и Холанд оплатил все покупки.