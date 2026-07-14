Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолий Тимощук заявил, что победитель полуфинального матча чемпионата мира между сборными Франции и Испании станет чемпионом.
- Полуфинальный матч между Францией и Испанией пройдет в Далласе 15 июля в 22:00 по московскому времени.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Победитель полуфинального матча чемпионата мира между сборными Франции и Испании выиграет и финальную встречу, заявил РИА Новости тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук.
Французы сыграют с испанцами в Далласе во вторник, матч начнется в 22:00 по московскому времени.
"За чемпионатом мира, естественно, слежу. Сегодня, к сожалению, не получится посмотреть настолько классный матч. Играют два моих фаворита, кто-то из них, к сожалению, вылетит. Хотелось бы, чтобы они сыграли в финале, но по сетке получилось, что кто-то из них сойдет. Думаю, что кто-то из этой пары как раз и будет чемпионом", - считает Тимощук.
Второй финалист определится в матче сборных Англии и Аргентины 15 июля в Атланте. Матч за третье место пройдет в ночь с 18 на 19 июля в Майами, финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.