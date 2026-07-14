Тимощук назвал фаворитов ЧМ-2026

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Победитель полуфинального матча чемпионата мира между сборными Франции и Испании выиграет и финальную встречу, заявил РИА Новости тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук.

Второй финалист определится в матче сборных Англии и Аргентины 15 июля в Атланте. Матч за третье место пройдет в ночь с 18 на 19 июля в Майами, финал состоится 19 июля в Нью-Джерси.