Корнеева вышла во второй круг турнира в Афинах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Алина Корнеева обыграла японку Аои Ито в первом круге теннисного турнира категории WTA 250 в Афинах.
- Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Корнеевой.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева обыграла японку Аои Ито в первом круге теннисного турнира категории WTA 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки, которая является 90-й ракеткой мира. Ито располагается на 246-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 55 минут.
Во втором круге Корнеева сыграет с победительницей матча между Марией Тимофеевой из Узбекистана и американкой Энн Ли.
Athens Open
14 июля 2026 • начало в 17:40
Завершен
0 : 22:61:6