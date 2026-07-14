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Корнеева вышла во второй круг турнира в Афинах - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Теннис
 
19:48 14.07.2026 (обновлено: 19:54 14.07.2026)
Корнеева вышла во второй круг турнира в Афинах

Россиянка Корнеева вышла во второй круг теннисного турнира WTA 250 в Афинах

© Фото : Сайт Федерации тенниса РоссииАлина Корнеева
Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Сайт Федерации тенниса России
Алина Корнеева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Алина Корнеева обыграла японку Аои Ито в первом круге теннисного турнира категории WTA 250 в Афинах.
  • Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу Корнеевой.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева обыграла японку Аои Ито в первом круге теннисного турнира категории WTA 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки, которая является 90-й ракеткой мира. Ито располагается на 246-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 55 минут.
Во втором круге Корнеева сыграет с победительницей матча между Марией Тимофеевой из Узбекистана и американкой Энн Ли.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Athens Open
14 июля 2026 • начало в 17:40
Завершен
Aoi Ito
0 : 22:61:6
Алина Корнеева
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