Россиянка Ибрагимова вышла во второй круг турнира в Румынии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Алевтина Ибрагимова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в городе Яссы (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.

Во втором раунде 21-летняя Ибрагимова, пробившаяся в основную сетку из квалификации, встретится с победительницей встречи между украинкой Ангелиной Калининой и испанкой Паулой Бадосой.