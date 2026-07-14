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Россиянка Ибрагимова вышла во второй круг турнира в Румынии - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Теннис
 
17:01 14.07.2026 (обновлено: 17:07 14.07.2026)
Россиянка Ибрагимова вышла во второй круг турнира в Румынии

Россиянка Ибрагимова вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Румынии

© Фото : Соцсети Алевтины ИбрагимовойРоссийская теннисистка Алевтина Ибрагимова
Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Соцсети Алевтины Ибрагимовой
Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алевтина Ибрагимова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния).
  • В стартовом матче Ибрагимова обыграла Доминику Салкову из Чехии со счетом 6:2, 7:5.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Алевтина Ибрагимова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в городе Яссы (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В своем стартовом матче Ибрагимова (275-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) переиграла Доминику Салкову (127) из Чехии со счетом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.
Во втором раунде 21-летняя Ибрагимова, пробившаяся в основную сетку из квалификации, встретится с победительницей встречи между украинкой Ангелиной Калининой и испанкой Паулой Бадосой.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Iasi Open
14 июля 2026 • начало в 14:50
Завершен
Dominika Salkova
0 : 22:65:7
Alevtina Ibragimova
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