Россиянка Ибрагимова вышла во второй круг турнира в Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алевтина Ибрагимова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния).
- В стартовом матче Ибрагимова обыграла Доминику Салкову из Чехии со счетом 6:2, 7:5.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Алевтина Ибрагимова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в городе Яссы (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В своем стартовом матче Ибрагимова (275-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) переиграла Доминику Салкову (127) из Чехии со счетом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.
Во втором раунде 21-летняя Ибрагимова, пробившаяся в основную сетку из квалификации, встретится с победительницей встречи между украинкой Ангелиной Калининой и испанкой Паулой Бадосой.
Iasi Open
14 июля 2026 • начало в 14:50
Завершен
0 : 22:65:7