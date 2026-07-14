Вишневский продлил контракт со "Спартаком"

"В новом сезоне Дмитрий может войти в топ-3 по матчам (570) в истории "Спартака" и установить рекорд красно-белых по голевым передачам (134) в истории КХЛ. Пожелаем нашему многоопытному защитнику достижения этих целей, крепкого здоровья, а также отличной игры и много побед в составе ХК "Спартак", - говорится в клубном сообщении.