Вишневский продлил контракт со "Спартаком"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Спартак" объявил о подписании нового контракта с защитником Дмитрием Вишневским на один сезон.
- В новом сезоне Дмитрий Вишневский может войти в топ-3 по матчам и установить рекорд красно-белых по голевым передачам в истории КХЛ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил в своем Telegram-канале о подписании нового контракта с защитником Дмитрием Вишневским.
Договор рассчитан на один сезон, который станет для Вишневского 19-м в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
"В новом сезоне Дмитрий может войти в топ-3 по матчам (570) в истории "Спартака" и установить рекорд красно-белых по голевым передачам (134) в истории КХЛ. Пожелаем нашему многоопытному защитнику достижения этих целей, крепкого здоровья, а также отличной игры и много побед в составе ХК "Спартак", - говорится в клубном сообщении.
Вишневскому 36 лет, в КХЛ он также выступал за московское "Динамо", с которым в сезонах-2011/12 и 2012/13 завоевал Кубок Гагарина. Всего на его счету 867 матчей в КХЛ и 242 (62+180) очка.
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