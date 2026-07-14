Смирнов заявил, что США заинтересованы в полноценном участии России в ОИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов заявил, что США как организатор Олимпийских игр — 2028 заинтересованы в выступлении сборной России в полном составе.
- МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил РИА Новости, что США как организатор Олимпийских игр - 2028 заинтересованы в выступлении сборной России в полном составе.
"Я надеюсь, что мы будем выступать под нашим флагом полной командой, потому что американцы заинтересованы в успехе Олимпийских игр, а значит, в участии полноценной команды. У нас есть виды спорта, которые невероятно популярны в Соединенных Штатах. Взять ту же гимнастику, вольную борьбу, все игровые виды спорта, где мы представлены на очень высоком уровне. Поэтому американцы конечно, должны тоже быть вместе с нами в этом вопросе", - сказал Смирнов.