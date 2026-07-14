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Смирнов заявил, что США заинтересованы в полноценном участии России в ОИ - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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10:50 14.07.2026
Смирнов заявил, что США заинтересованы в полноценном участии России в ОИ

Смирнов заявил, что США заинтересованы в полноценном выступлении России на ОИ

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВиталий Смирнов
Виталий Смирнов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов заявил, что США как организатор Олимпийских игр — 2028 заинтересованы в выступлении сборной России в полном составе.
  • МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил РИА Новости, что США как организатор Олимпийских игр - 2028 заинтересованы в выступлении сборной России в полном составе.
Ранее МОК временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Следующие летние Игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.
"Я надеюсь, что мы будем выступать под нашим флагом полной командой, потому что американцы заинтересованы в успехе Олимпийских игр, а значит, в участии полноценной команды. У нас есть виды спорта, которые невероятно популярны в Соединенных Штатах. Взять ту же гимнастику, вольную борьбу, все игровые виды спорта, где мы представлены на очень высоком уровне. Поэтому американцы конечно, должны тоже быть вместе с нами в этом вопросе", - сказал Смирнов.
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