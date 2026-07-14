Смирнов заявил, что США заинтересованы в полноценном участии России в ОИ

"Я надеюсь, что мы будем выступать под нашим флагом полной командой, потому что американцы заинтересованы в успехе Олимпийских игр, а значит, в участии полноценной команды. У нас есть виды спорта, которые невероятно популярны в Соединенных Штатах. Взять ту же гимнастику, вольную борьбу, все игровые виды спорта, где мы представлены на очень высоком уровне. Поэтому американцы конечно, должны тоже быть вместе с нами в этом вопросе", - сказал Смирнов.