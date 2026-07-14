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Синицына высказалась об академии Плющенко - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Фигурное катание
 
16:51 14.07.2026 (обновлено: 16:52 14.07.2026)
Синицына высказалась об академии Плющенко

Фигуристка Синицына назвала переход к Плющенко лучшим решением в жизни

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКсения Синицына
Ксения Синицына - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Ксения Синицына. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигуристка Ксения Синицына в возрасте 21 года перешла в академию Евгения Плющенко.
  • Синицына заявила, что не ожидала сильных положительных эмоций от перехода в академию Плющенко и назвала этот шаг лучшим решением в своей жизни.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына заявила РИА Новости, что не ожидала сильных положительных эмоций от перехода в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Фигуристка с детства занималась у тренера Светланы Пановой, а в межсезонье пополнила академию Плющенко в возрасте 21 года.
"Мне очень понравилось ощущение общности и сопричастности, - ответила Синицына на вопрос о впечатлениях от новой команды. - Буквально каждый член тренерской команды вкладывает душу в процесс, никто просто так сюда не приходит. Я не ожидала, что все будет так. Очень рада, что все-таки решилась. На данный момент это лучшее решение в моей жизни".
Ксения Синицына - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
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