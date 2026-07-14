Синицына высказалась об академии Плющенко

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына заявила РИА Новости, что не ожидала сильных положительных эмоций от перехода в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.