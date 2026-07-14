Синицына высказалась об академии Плющенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигуристка Ксения Синицына в возрасте 21 года перешла в академию Евгения Плющенко.
- Синицына заявила, что не ожидала сильных положительных эмоций от перехода в академию Плющенко и назвала этот шаг лучшим решением в своей жизни.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Ксения Синицына заявила РИА Новости, что не ожидала сильных положительных эмоций от перехода в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Фигуристка с детства занималась у тренера Светланы Пановой, а в межсезонье пополнила академию Плющенко в возрасте 21 года.
"Мне очень понравилось ощущение общности и сопричастности, - ответила Синицына на вопрос о впечатлениях от новой команды. - Буквально каждый член тренерской команды вкладывает душу в процесс, никто просто так сюда не приходит. Я не ожидала, что все будет так. Очень рада, что все-таки решилась. На данный момент это лучшее решение в моей жизни".