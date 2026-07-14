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Третий комплект формы сборной России будет посвящен Симоняну - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
09:46 14.07.2026
Третий комплект формы сборной России будет посвящен Симоняну

Третий комплект формы сборной России по футболу будет посвящен Никите Симоняну

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян принимает поздравления с 90-летием
Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян принимает поздравления с 90-летием - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Третий комплект формы сборной России по футболу будет посвящен Никите Симоняну и 70-летию завоевания советскими футболистами золота Олимпийских игр.
  • Презентация новой формы сборной России намечена на сентябрь.
  • Сборная России с весны 2024 года играет в форме отечественной компании Jogel, контракт с которой продлен до 2030 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Третий комплект формы сборной России по футболу на новый цикл будет посвящен Никите Симоняну и 70-летию завоевания советскими футболистами золота Олимпийских игр, сообщил РИА Новости основатель фирмы-экипировщика национальной команды, компании Jogel, Артур Мовсесян.
Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
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"У нас несколько дат приходится на этот год - это и 70-летие победы на Олимпийских играх, и 100 лет со дня рождения Никиты Павловича. Это, можно сказать, год памяти, год важных цифр и событий, поэтому третий комплект формы было решено сделать в ретроформате. Я уже видел дизайн формы и уверен, что болельщики его оценят", - сказал Мовсесян.
В июне директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин сообщил РИА Новости, что презентация новой формы сборной России намечена на сентябрь. В июле Мовсесян сообщил, что национальная команда в том же месяце должна провести матчи в новой экипировке.
Сборная России с весны 2024 года играет в форме отечественной компании Jogel. Контракт между РФС и экипировщиком был продлен в октябре 2025 года. Действующее соглашение рассчитано до 2030 года.
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