Школьники из Подмосковья, не сдавшие ОГЭ, смогут получить рабочую профессию

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Школьники из Подмосковья, которые не сдали ОГЭ, смогут бесплатно обучиться рабочей профессии, такая возможность появится у них уже с октября, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Парламентарий отметил, что такое обучение будет добровольным. При этом закон не освобождает подростка от обязанности пройти государственную итоговую аттестацию: сначала можно получить профессию, а затем нужно сдать те предметы, по которым ранее были получены неудовлетворительные результаты.