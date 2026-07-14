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Школьники из Подмосковья, не сдавшие ОГЭ, смогут получить рабочую профессию - РИА Новости, 14.07.2026
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04:29 14.07.2026 (обновлено: 09:35 14.07.2026)
Школьники из Подмосковья, не сдавшие ОГЭ, смогут получить рабочую профессию

Брынцалов: школьники из Подмосковья, не сдавшие ОГЭ, смогут получить профессию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Школьница во время дистанционного обучения дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьники из Подмосковья, которые не сдали ОГЭ, с октября смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.
  • Обучение будет добровольным, но не освобождает от обязанности пройти государственную итоговую аттестацию.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Школьники из Подмосковья, которые не сдали ОГЭ, смогут бесплатно обучиться рабочей профессии, такая возможность появится у них уже с октября, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"С октября в Московской области будет организовано профессиональное обучение для школьников, которые не сдали ОГЭ после девятого класса. Мособлдумой был принят закон, в соответствии с которым такие ребята смогут бесплатно обучиться востребованной рабочей профессии, пока готовятся к пересдаче", - сказал Брынцалов.
Парламентарий отметил, что такое обучение будет добровольным. При этом закон не освобождает подростка от обязанности пройти государственную итоговую аттестацию: сначала можно получить профессию, а затем нужно сдать те предметы, по которым ранее были получены неудовлетворительные результаты.
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