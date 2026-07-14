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Минпросвещения разъяснило правила приема в десятый класс - РИА Новости, 14.07.2026
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07:46 14.07.2026 (обновлено: 12:01 14.07.2026)
Минпросвещения разъяснило правила приема в десятый класс

Минпросвещения: власти обязаны предоставить место в десятом классе

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Ученики в школе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, заявили в Минпросвещения.
  • Она также имеет право не принять ребенка в класс с углубленным изучением отдельных предметов, если он не прошел индивидуальный отбор.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
Для устройства ребенка в другое учебное заведение родителям следует обратиться в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования, уточнили в ведомстве.
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Также школа имеет право организовать индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения.
"Если выпускник 9-го класса не прошел отбор, орган исполнительной власти <...> или <...> местного самоуправления <...> обязан предоставить ему место в образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе", — пояснили в министерстве.
Там отметили, что соблюдение прав несовершеннолетних на обучение по программам среднего общего образования находится на особом контроле в Минпросвещения, Генпрокуратуре и Госдуме.
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