Минпросвещения разъяснило правила приема в десятый класс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, заявили в Минпросвещения.
- Она также имеет право не принять ребенка в класс с углубленным изучением отдельных предметов, если он не прошел индивидуальный отбор.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
Для устройства ребенка в другое учебное заведение родителям следует обратиться в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования, уточнили в ведомстве.
Также школа имеет право организовать индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения.
"Если выпускник 9-го класса не прошел отбор, орган исполнительной власти <...> или <...> местного самоуправления <...> обязан предоставить ему место в образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе", — пояснили в министерстве.
Там отметили, что соблюдение прав несовершеннолетних на обучение по программам среднего общего образования находится на особом контроле в Минпросвещения, Генпрокуратуре и Госдуме.