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Турецкий суд объявил Нетаньяху в розыск - РИА Новости, 14.07.2026
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17:36 14.07.2026
Турецкий суд объявил Нетаньяху в розыск

Стамбульский суд объявил Нетаньяху в розыск через Интерпол

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Турции в Стамбуле
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стамбульский суд объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол.
  • Решение вынесено в рамках рассмотрения иска о задержании Глобальной флотилии «Сумуд».
СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Стамбульский суд объявил во вторник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника, сообщила газета Sabah.
"Коллегия судей, рассматривающих в 11-м суде Стамбула по уголовным делам иск касательно задержания Глобальной флотилии "Сумуд" (стойкости – ред.), вынесла решение объявить обвиняемого Нетаньяху в розыск через "красный" бюллетень", - сообщило издание.
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Стамбульская генпрокуратура в ноябре 2025 года уже выдавала ордер на арест Нетаньяху и ряда других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа. Расследование было начато после того, как израильские власти задержали в октябре активистов Глобальной флотилии стойкости, пытавшихся доставить гуманитарную помощь в полуэксклав. Врачи, в том числе психологи, осмотрели задержанных Израилем и затем депортированных в Турцию участников флотилии. Таким образом в рамках расследования были получены доказательства преступлений против человечности.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Министерство иностранных дел Турции назвало ранее действия израильских ВМС "актом пиратства", подчеркнув, что нападение на мирных активистов, среди которых находятся граждане Турции, включая депутатов Великого национального собрания, представляет собой грубое нарушение норм международного права.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно критиковал Нетаньяху на фоне ударов Израиля по Ирану и по представителям палестинского движения ХАМАС. Турецкий лидер подчеркивал, что Анкара продолжит поддерживать страны, сталкивающиеся с израильской агрессией.
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В миреТурцияИзраильСтамбулБиньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганИнтерпол
 
 
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