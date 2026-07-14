Турецкий суд объявил Нетаньяху в розыск

Стамбульская генпрокуратура в ноябре 2025 года уже выдавала ордер на арест Нетаньяху и ряда других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа. Расследование было начато после того, как израильские власти задержали в октябре активистов Глобальной флотилии стойкости, пытавшихся доставить гуманитарную помощь в полуэксклав. Врачи, в том числе психологи, осмотрели задержанных Израилем и затем депортированных в Турцию участников флотилии. Таким образом в рамках расследования были получены доказательства преступлений против человечности.