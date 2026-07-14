Краткий пересказ от РИА ИИ Эстония и ряд стран-партнеров обратились к еврокомиссару по спорту с требованием прекратить финансирование спортивных организаций, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов заявил, что странам, требующим прекратить финансирование, предстоит пережить тяжелый период ломки.

Хамитов считает, что некоторые страны боятся потерять смысл своей текущей деятельности из-за уменьшения антироссийской риторики.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Страны, которые требуют от ЕС прекратить финансирование федераций за допуск российских спортсменов, не могут слезть с "иглы ненависти", и им предстоит пережить тяжелый период ломки, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на минкультуры страны.

"Слезть с иглы ненависти нелегко, и тот, кто сделает это первым, становится главным врагом. И до тех пор, пока эти горячие эстонские парни, и все к ним примкнувшие, не осознают, что реалии изменились, им предстоит пережить тяжелый период ломки. Ничего, путь выздоровления не всегда бывает простым. Но пусть все-таки попробуют - вдруг у них получится", - сказал Хамитов

По его словам, не зря об эстонцах ходило столько анекдотов, в которых они выглядели как символ тормоза: то эстонец пилит бомбу и уверен, что успеет отбежать, потому что она эстонская, то девиз эстонской медицины - "время лечит".

"Вот и сейчас эти прибалтийские улитки наверняка уверены, что отрабатывают "повесточку", хотя тренд уже давно сменился. Вслед за ними тут же последовали и остальные наши "заклятые друзья", которые не на шутку испугались, что исчезнет смысл их жизни – ненависть к России. Их можно понять: если станет невозможным зарабатывать на антироссийской повестке, можно и с голоду погибнуть, а кому этого хочется? На "помощь голодающим Эстонии" мир сбрасываться уже вряд ли будет – просто нечем", - добавил депутат.