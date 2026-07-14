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В Госдуме пообещали "ломку" противникам возвращения россиян в мировой спорт - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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15:12 14.07.2026 (обновлено: 16:16 14.07.2026)
В Госдуме пообещали "ломку" противникам возвращения россиян в мировой спорт

Депутат Хамитов: противников возвращения россиян в спорт ждет тяжелая ломка

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСпортсмены олимпийской сборной России выносят российский флаг
Спортсмены олимпийской сборной России выносят российский флаг - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Спортсмены олимпийской сборной России выносят российский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстония и ряд стран-партнеров обратились к еврокомиссару по спорту с требованием прекратить финансирование спортивных организаций, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.
  • Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов заявил, что странам, требующим прекратить финансирование, предстоит пережить тяжелый период ломки.
  • Хамитов считает, что некоторые страны боятся потерять смысл своей текущей деятельности из-за уменьшения антироссийской риторики.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Страны, которые требуют от ЕС прекратить финансирование федераций за допуск российских спортсменов, не могут слезть с "иглы ненависти", и им предстоит пережить тяжелый период ломки, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на минкультуры страны.
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"Слезть с иглы ненависти нелегко, и тот, кто сделает это первым, становится главным врагом. И до тех пор, пока эти горячие эстонские парни, и все к ним примкнувшие, не осознают, что реалии изменились, им предстоит пережить тяжелый период ломки. Ничего, путь выздоровления не всегда бывает простым. Но пусть все-таки попробуют - вдруг у них получится", - сказал Хамитов.
По его словам, не зря об эстонцах ходило столько анекдотов, в которых они выглядели как символ тормоза: то эстонец пилит бомбу и уверен, что успеет отбежать, потому что она эстонская, то девиз эстонской медицины - "время лечит".
"Вот и сейчас эти прибалтийские улитки наверняка уверены, что отрабатывают "повесточку", хотя тренд уже давно сменился. Вслед за ними тут же последовали и остальные наши "заклятые друзья", которые не на шутку испугались, что исчезнет смысл их жизни – ненависть к России. Их можно понять: если станет невозможным зарабатывать на антироссийской повестке, можно и с голоду погибнуть, а кому этого хочется? На "помощь голодающим Эстонии" мир сбрасываться уже вряд ли будет – просто нечем", - добавил депутат.
Хамитов отметил, что эти деятели живут по принципу маньяка, которому обычные человеческие отношения кажутся пресными и неинтересными, и им тоже после стольких лет озверения непонятно, как это вдруг Международный олимпийский комитет (МОК) взял и вернулся от пропаганды к своей основной деятельности.
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7 июля, 22:02
 
ЭстонияРоссияАмир ХамитовЕвросоюзГосдума РФМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спорт
 
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