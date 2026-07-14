Пять причин, почему для России все теперь складывается наилучшим образом

Не секрет, что коллективный Запад исторически до судорог завидует России, но складывающаяся сейчас ситуация приводит наших недругов просто в состояние осатанелого исступления.

На прошедшем заседании российского правительства глава Минсельхоза Оксана Лут представила национальный доклад о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства за 2025 год, и общий вывод этого документа подводит жирную черту под надеждами, что Россия рано или поздно поклонится Западу в ножки и попросит чего-нибудь покушать в обмен на ту же Кемскую волость.

Если кратко, то мы вплотную приблизились к стратегической цели по обеспечению полной продовольственной независимости и безопасности. По многим ключевым позициям российские производители значительно перевыполнили план обеспеченности; Россия сохранила и укрепила звание "мировой житницы", а доход от экспорта продукции АПК за 2025 год составил 41,6 миллиарда долларов.

Но самое интересное и, конечно, приятное заключается в том, что наша страна в данном направлении находится в преддверии еще более головокружительного рывка.

Во-первых, развитие событий с США и Ираном обнулило гаденькую радость русофобских государств по поводу того, что возобновление поставок нефти, газа и удобрений через пролив будет вечным, пока не заменят батарейки. Ну что же: Иран вчера заявил, что "навсегда останется стражем Ормузского пролива", а это значит, что западных сельхозпроизводителей ждут черные времена.

Как мы знаем, через Ормуз до марта этого года проходило до 20% мирового экспорта СПГ, необходимого для производства азотных удобрений, и до 30% мирового экспорта удобрений готовых. Европа, обладающая серьезными мощностями по производству удобрений из газа, надеялась проскочить, но "не шмогла": из-за роста цен на СПГ цены на удобрения в ЕС поднялись на 70% по сравнению со средними значениями 2024 года.

Европейцы тихо радовались, что ормузский кризис не поднял цены на еду в разы, потому что умные еврофермеры загодя создали запас удобрений, но реальность их догнала: многие производители, которые провели посевные, уже сейчас начинают испытывать прелесть удорожания и удобрений, и топлива (привет антироссийским санкциям), и вообще всего. По оценкам аналитиков, пиковый негативный эффект отразится в данных по урожаю в 2027 году, то есть ждать волны самоубийств осталось недолго.

Впрочем, у хитрой Европы был план Б: "сделка века" со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай), в рамках которой планировалось завалить ЕС дешевым продовольствием из Латинской Америки в обмен на обнуление пошлин. Но не склалось: после массовых протестов фермеров сделку отправили на разбирательство в суд, результат которого будет минимум через два года. Молодцы, да и только.

Впрочем, Латинская же Америка, да и многие другие исторически крупные экспортеры продовольствия, скорее всего, завалить никого ничем не смогут.

Издание The Guardian доложило аналитику, согласно которой рекордная жара в Европе и США — это только начало, потому что полмира ждет засуха и резкий рост мировых цен на продовольствие из-за климатического явления "супер-Эль-Ниньо" и вообще общего потепления.

В ООН и Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США подтвердили, что многие страны ждут "очень серьезные" катаклизмы, особенно в Азии, Африке и Южной Америке (сильнейшие наводнения в одних регионах и жара и засуха — в других), которые, вероятнее всего, вызовут скачок мировых цен на продукты питания на десятки процентов и резкое снижение мирового сельскохозяйственного производства.

Так вот: из 83 миллионов гектаров российских сельхозземель значительная часть расположена в более прохладных климатических зонах по сравнению с основными конкурентами, к чему добавляется и историческая практика возделывания в условиях резко континентального климата, что делает Россию бенефициаром глобального потепления по сравнению с большинством других крупных аграрных держав. Каждый градус повышения увеличивает зону нашего эффективного земледелия, в то время как в других, более теплых странах с каждым градусом урожайность четырех ключевых культур — кукурузы, риса, сои и пшеницы — сокращается примерно на шесть процентов. Это к вопросу о том, ну как же нам не повезло с климатом, а то бы вместо березового сока пили баварское.

Еще дополнительный бонус — выбывание конкурентов и конкурентиков. Например, до 2022 года та же Украина была пятым по величине экспортером пшеницы в мире и стояла на одном из первых мест по растительному маслу. Но потужность и незалежность перемогли, и теперь совокупный экспорт зерна и бобовых сократился по сравнению с прошлым годом на 20%. Плюс незадача: наша армия всерьез взялась за морские порты Украины и сейчас там творится филиал геенны огненной. Например, один из крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых сообщил об остановке терминала в Черноморске после массированных российских атак в ночь на 12 июля.

Но главный момент: спрос на российское продовольствие будет гарантированно и устойчиво расти из-за масштабного увеличения потребления на Глобальном Юге и в Азии (минимум на 13% за десять лет), где как раз у нас сейчас создается режим наибольшего благоприятствования и расширение дружеских связей.

Таким образом, на фоне беспрецедентного сочетания военных конфликтов и их последствий, климатических потрясений и разрушения традиционных цепочек поставок Россия получает плюсы по каждому пункту и каждый день укрепляет свои позиции как один из наиболее надежных и политически незаменимых поставщиков продовольствия в мире. И, конечно, отлично зарабатывает.