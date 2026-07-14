Родри и Ямаль вошли в старт сборной Испании на матч ЧМ с командой Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте не стал делать изменений в стартовом составе на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу против французов по сравнению с предыдущей игрой со сборной Бельгии.
- Матч Франция — Испания пройдет в Далласе, начало — 22:00 мск.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте не стал делать изменений в стартовом составе на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу против французов по сравнению с предыдущей игрой команды со сборной Бельгии, следует из информации на странице "Красной фурии" в соцсети Х.
В составе сборной Испании с первых минут выйдут Унаи Симон (вратарь), Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри (капитан), Фабиан Руис, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Алекс Баэна и Микель Оярсабаль.
Сборная Испании обыграла команду Бельгии в 1/4 финала турнира со счетом 2:1.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.