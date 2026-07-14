Боец "Центра" рассказал о поражении позиций ВСУ в Днепропетровской области

Зайцев отметил, что до цели было около 20 километров. Для поражения укрепления использовали два FPV-дрона с тяжелой трехкилограммовой осколочной боевой частью. Оба беспилотника достигли цели, в результате чего блиндаж вместе с находившимися в нем украинскими военнослужащими был уничтожен.