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Боец "Центра" рассказал о поражении позиций ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.07.2026
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Боец "Центра" рассказал о поражении позиций ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты БПЛА за месяц поразили около 60 позиций ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет беспилотных систем группировки войск «Центр» за месяц поразил около 60 опорных пунктов ВСУ в Днепропетровской области.
  • Основными целями операторов БПЛА являются блиндажи, позиции противника и средства связи.
  • Операторы FPV-дронов уничтожили блиндаж ВСУ, в котором укрывались около шести украинских военнослужащих.
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Расчет беспилотных систем группировки войск "Центр" за месяц поразил около 60 опорных пунктов ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости старший оператор расчета Константин Петухов.
По его словам, основными целями операторов БПЛА являются блиндажи, позиции противника и средства связи.
"За месяц поразили примерно 60 блиндажей. Техники практически нет, противник в основном передвигается пешком", - добавил собеседник агентства.
Командир расчета беспилотных систем группировки "Центр" Антон Зайцев, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что операторы FPV-дронов уничтожили в Днепропетровской области блиндаж ВСУ, в котором укрывались около шести украинских военнослужащих.
Зайцев отметил, что до цели было около 20 километров. Для поражения укрепления использовали два FPV-дрона с тяжелой трехкилограммовой осколочной боевой частью. Оба беспилотника достигли цели, в результате чего блиндаж вместе с находившимися в нем украинскими военнослужащими был уничтожен.
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