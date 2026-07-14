Боец "Центра" рассказал о поражении позиций ВСУ в Днепропетровской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет беспилотных систем группировки войск «Центр» за месяц поразил около 60 опорных пунктов ВСУ в Днепропетровской области.
- Основными целями операторов БПЛА являются блиндажи, позиции противника и средства связи.
- Операторы FPV-дронов уничтожили блиндаж ВСУ, в котором укрывались около шести украинских военнослужащих.
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Расчет беспилотных систем группировки войск "Центр" за месяц поразил около 60 опорных пунктов ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости старший оператор расчета Константин Петухов.
По его словам, основными целями операторов БПЛА являются блиндажи, позиции противника и средства связи.
"За месяц поразили примерно 60 блиндажей. Техники практически нет, противник в основном передвигается пешком", - добавил собеседник агентства.
Командир расчета беспилотных систем группировки "Центр" Антон Зайцев, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что операторы FPV-дронов уничтожили в Днепропетровской области блиндаж ВСУ, в котором укрывались около шести украинских военнослужащих.
Зайцев отметил, что до цели было около 20 километров. Для поражения укрепления использовали два FPV-дрона с тяжелой трехкилограммовой осколочной боевой частью. Оба беспилотника достигли цели, в результате чего блиндаж вместе с находившимися в нем украинскими военнослужащими был уничтожен.