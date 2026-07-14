В ЛНР с вечера отбили свыше 30 воздушных атак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С вечера понедельника силы ПВО и мобильные огневые группы в ЛНР отбили свыше 30 воздушных атак ВСУ.
- В результате атаки БПЛА ВСУ на Луганск были ранены сотрудники МЧС и двое мирных жителей.
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Свыше 30 воздушных атак ВСУ отбили силы ПВО и мобильные огневые группы с вечера понедельника в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Вчера вечером и сегодня ночью украинские неонацисты продолжили наносить удары по территории республики. Системами ПВО и мобильными огневыми группами сбито свыше 30 воздушных целей. Некоторым БПЛА удалось нанести удары", - сообщил Пасечник.