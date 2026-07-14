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В ЛНР с вечера отбили свыше 30 воздушных атак - РИА Новости, 14.07.2026
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14:36 14.07.2026 (обновлено: 14:37 14.07.2026)
В ЛНР с вечера отбили свыше 30 воздушных атак

В ЛНР силы ПВО и мобильная огневая группа с вечера отбили более 30 атак

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С вечера понедельника силы ПВО и мобильные огневые группы в ЛНР отбили свыше 30 воздушных атак ВСУ.
  • В результате атаки БПЛА ВСУ на Луганск были ранены сотрудники МЧС и двое мирных жителей.
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Свыше 30 воздушных атак ВСУ отбили силы ПВО и мобильные огневые группы с вечера понедельника в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Ранее Пасечник рассказал об атаке БПЛА ВСУ на Луганск и ранении сотрудников МЧС и о пострадавших от дронов двух мирных жителях.
"Вчера вечером и сегодня ночью украинские неонацисты продолжили наносить удары по территории республики. Системами ПВО и мобильными огневыми группами сбито свыше 30 воздушных целей. Некоторым БПЛА удалось нанести удары", - сообщил Пасечник.
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