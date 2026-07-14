Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин заявил, что ключевая ставка в России должна снижаться.

По его словам, это будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин.

Президент встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым . Тот отметил, что снижение ключевой ставки необходимо для экономики республики. Он рассказал, что разговаривал с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной , которая, по его словам, обещала, что этот показатель будет снижаться достаточно уверенно.

"Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики", — ответил Путин.

Николаев также выразил надежду на умеренное укрепление рубля. С ним согласился глава государства.

"Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше", — сказал он.