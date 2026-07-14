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Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Путин - РИА Новости, 14.07.2026
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13:59 14.07.2026 (обновлено: 17:44 14.07.2026)
Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Путин

Путин назвал снижение ключевой ставки в России естественным процессом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что ключевая ставка в России должна снижаться.
  • По его словам, это будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин.
Президент встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Тот отметил, что снижение ключевой ставки необходимо для экономики республики. Он рассказал, что разговаривал с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, которая, по его словам, обещала, что этот показатель будет снижаться достаточно уверенно.
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"Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики", — ответил Путин.
Николаев также выразил надежду на умеренное укрепление рубля. С ним согласился глава государства.
"Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше", — сказал он.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАйсен НиколаевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаКлючевая ставкаВалютаРубль
 
 
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