Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что ключевая ставка в России должна снижаться.
- По его словам, это будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин.
Президент встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Тот отметил, что снижение ключевой ставки необходимо для экономики республики. Он рассказал, что разговаривал с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, которая, по его словам, обещала, что этот показатель будет снижаться достаточно уверенно.
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"Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики", — ответил Путин.
Николаев также выразил надежду на умеренное укрепление рубля. С ним согласился глава государства.
"Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше", — сказал он.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.