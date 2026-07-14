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Приданкина вышла во второй круг теннисного турнира в Румынии - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Теннис
 
17:59 14.07.2026
Приданкина вышла во второй круг теннисного турнира в Румынии

Приданкина вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Румынии

© Фото : Социальные сети ПриданкинойЕлена Приданкина
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Социальные сети Приданкиной
Елена Приданкина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Приданкина вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния).
  • В стартовом матче она обыграла румынку Мириам Булгару со счетом 7:5, 6:1.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Елена Приданкина вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в городе Яссы (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В своем стартовом матче Приданкина (201-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) переиграла румынку Мириам Булгару (248) со счетом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 23 минуты.
Во втором раунде 20-летняя Приданкина, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, встретится с украинкой Александрой Олейниковой.
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ТеннисСпортРумынияЯссыАлександр Олейников (режиссер)Женская теннисная ассоциация (WTA)
 
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