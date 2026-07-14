Приданкина вышла во второй круг теннисного турнира в Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Приданкина вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Яссах (Румыния).
- В стартовом матче она обыграла румынку Мириам Булгару со счетом 7:5, 6:1.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Елена Приданкина вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в городе Яссы (Румыния), призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В своем стартовом матче Приданкина (201-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации) переиграла румынку Мириам Булгару (248) со счетом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 23 минуты.
Во втором раунде 20-летняя Приданкина, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, встретится с украинкой Александрой Олейниковой.