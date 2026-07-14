Плющенко готов принять участие в "Интервидении"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Плющенко готов принять участие в номере представителя России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».
- Плющенко участвовал в номере Димы Билана на «Евровидении» в 2008 году, который принес России победу.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал РИА Новости, что готов принять участие в номере представителя России на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".
Плющенко участвовал в номере Димы Билана с песней Believe на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Белграде в 2008 году. Вместе с Биланом и Плющенко выступал скрипач Эдвин Мартон. Этот номер с результатом в 272 балла принес России победу в конкурсе.
"Это зависит напрямую от того, кто будет представлять Россию на конкурсе "Интервидение". Но я готов помочь", - сказал Плющенко в ответ на вопрос о том, готов ли он выступить на "Интервидении".
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году на площадке "Live Арена" в Москве. Россию на конкурсе представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.