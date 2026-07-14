Песков прокомментировал позицию Баку по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Позиция Баку по Украине отличается от позиции Москвы и является предметом разногласий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не влияет на двусторонние отношения России и Азербайджана.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Позиция Баку по Украине является предметом разногласий с Москвой, но не бросает тень на двусторонние отношения России и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается позиции, которая президентом (Азербайджана Ильхамом - ред.) Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны, и, да, это является предметом наших разногласий", - сказал Песков , комментируя заявления Алиева о ситуации на Украине

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва придерживается прагматичного подхода.

"Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения", - сказал Песков.