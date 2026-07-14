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Песков прокомментировал позицию Баку по Украине - РИА Новости, 14.07.2026
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12:48 14.07.2026 (обновлено: 13:03 14.07.2026)
Песков прокомментировал позицию Баку по Украине

Песков: позиция Баку по Украине является предметом разногласий с Москвой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Позиция Баку по Украине отличается от позиции Москвы и является предметом разногласий.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не влияет на двусторонние отношения России и Азербайджана.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Позиция Баку по Украине является предметом разногласий с Москвой, но не бросает тень на двусторонние отношения России и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается позиции, которая президентом (Азербайджана Ильхамом - ред.) Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны, и, да, это является предметом наших разногласий", - сказал Песков, комментируя заявления Алиева о ситуации на Украине.
При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва придерживается прагматичного подхода.
"Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения", - сказал Песков.
В Кремле также отметили, что Россия будет всемерно развивать отношения с Азербайджаном и последовательно объяснять свою позицию по Украине по всем каналам.
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БакуМоскваУкраинаДмитрий Песков
 
 
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